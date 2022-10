Diretta Sassari Trento/ Streaming video tv: Aquila a caccia di conferme (basket A1)

DIRETTA SASSARI TRENTO: A CACCIA DI RISCATTO!

Sassari Trento, in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 12:00 di domenica 23 ottobre: nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 torna il lunch match, siamo nella 4^ giornata e per le due squadre si tratta di andare a caccia di riscatto dopo le delusioni europee. Il Banco di Sardegna ha perso male a Salonicco: battuto in maniera netta dal Paok, è alla seconda sconfitta consecutiva visto che aveva perso anche a Treviso, e soprattutto in Champions League deve già inseguire con due sconfitte in altrettanti match, per una situazione decisamente negativa.

Diretta/ Paok Sassari (risultato finale 88-68) streaming video tv: Riley 19 punti

Così anche Trento, che se non altro ha più tempo per recuperare vista la formula dell’Eurocup; tuttavia lo scivolone di Londra contro i Lions ha aperto nuove domande sulla dimensione internazionale di una squadra che appare inferiore alla concorrenza. In campionato però la Dolomiti Energia aveva battuto Varese all’overtime, e dunque la situazione è migliore; ora aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta di Sassari Trento, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questo lunch match del PalaSerradimigni.

Diretta/ London Trento (risultato finale 80-75): Aquila battuta in rimonta dai Lions

DIRETTA SASSARI TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da questa stagione però il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Treviso Sassari (risultato finale 79-71): Banks 29 punti

DIRETTA SASSARI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Trento si prospetta davvero interessante: stiamo parlando di due squadre che negli ultimi anni sono riuscite a mettere insieme risultati anche interessanti, ma che adesso vogliono provare a tornare grandi. Il Banco di Sardegna, perso Gianmarco Pozzecco così come qualche giocatore importante, ha provato a ricostruire con Demis Cavina ma presto è passato a Piero Bucchi, la cui esperienza ha permesso di chiudere la passata stagione con un saldo positivo (semifinale playoff) e di raggiungere subito la finale di Supercoppa a settembre.

Adesso però bisogna aumentare il passo una vittoria in tre partite di Serie A1 è ancora troppo poco per una piazza con ambizioni. Anche Trento spera di raggiungere quei playoff che ha mancato l’anno scorso, per la prima volta da quando è in Serie A1; la Dolomiti Energia è ancora affidata a Lele Molin e, per quanto si è visto in questo avvio di annata, sembra che il piano sia quello di puntare maggiormente sul campionato, rispetto a una Eurocup in cui il passo non è assolutamente all’altezza. Tra poco al PalaSerradimigni sarà tempo di giocare, vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Trento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA