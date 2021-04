Diretta Sassari Trento/ Streaming video tv: si recupera in Sardegna (basket A1)

DIRETTA SASSARI TRENTO: DINAMO PER LA TOP 3

Sassari Trento sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Roberto Begnis e Sergio Noce: si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 aprile ed è valida come recupero nella 22^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di una delle quattro partite che la Dinamo deve ancora disputare: in virtù di questo Gianmarco Pozzecco, tornato a vincere con il colpo sul parquet di Brescia, spera di prendersi anche la terza posizione in classifica che, a questo punto, eviterebbe di incrociare Milano fino alla finale a patto che l’Olimpia difenda il suo primo posto.

Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video tv: un match storico! (basket A1)

Per la Dolomiti Energia la partita è vitale per la qualificazione ai playoff: i trentini hanno riposato nel fine settimana, non giocano dalla fondamentale vittoria contro Trieste (turno infrasettimanale) ma hanno ricevuto una brutta notizia da Brindisi, dove incredibilmente la Vanoli ha vinto in scioltezza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Trento, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno nella partita.

Diretta/ Brindisi Cremona (risultato finale 67-78): la Vanoli raggiunge la salvezza!

DIRETTA SASSARI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire la partita di Serie A1 sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce la diretta streaming video di tutti i match del principale campionato nazionale di basket. Ricordiamo poi l’appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori sul parquet e la classifica del campionato.

Diretta/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 71-72): Taylor firma la vittoria!

DIRETTA SASSARI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Trento sarà una partita importantissima per entrambe le squadre, anche se come abbiamo visto gli obiettivi sono differenti. La Dinamo ha attraversato un periodo complicato e infatti al momento si trova al quinto posto in classifica, questo significherebbe non avere il fattore campo nemmeno nel primo turno dei playoff ma, come abbiamo già detto, ci sono le possibilità concrete di andare a prendersi anche il terzo posto, sfruttando eventualmente il calo della Virtus Bologna e i suoi problemi psicologici. Chiaramente il Banco di Sardegna dovrà onorare fattore campo e favore del pronostico prendendosi la vittoria, anche perché alle sue spalle Treviso ha tutta l’intenzione di recuperare; la Dolomiti Energia invece deve scrollarsi di dosso una Cremona rispetto alla quale rimane comunque davanti, ma che con il colpo sulla Happy Casa ha operato l’aggancio in classifica rendendo leggermente più complicate le cose per Lele Molin. Il quale tutto sommato, per come si stava mettendo, può già dirsi fortunato per essere arrivato ottavo con sole tre partite da giocare per chiudere la regular season, il resto si vedrà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA