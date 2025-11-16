Diretta Sassari Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per l'ottava giornata di basket Serie A1.

DIRETTA SASSARI TRENTO: DINAMO SBLOCCATA!

Torna il lunch match nel campionato di basket, la diretta Sassari Trento si gioca infatti alle ore 12:00 di domenica 16 novembre e rappresenta una partita forse non troppo scontata nell’ottava giornata di Serie A1 2025-2026, questo perché la squadra che sarebbe favorita arriva da un momento complicato.

Trento infatti ha perso le ultime due gare: prima è caduta a Cremona, poi anche in casa contro Napoli, di conseguenza in questo periodo recente manca un po’ di smalto anche se naturalmente le sconfitte anche consecutive possono essere strutturali, a patto che non si apra una crisi con una serie lunga di ko.

Sassari finalmente ha trovato la vittoria che mancava: il successo interno contro Cantù, arrivato tra l’altro con 100 punti a referto, ha sbloccato il Banco di Sardegna che poi è tornato a perdere (al Taliercio contro Venezia) ma intanto ha tolto lo zero dalla casella della classifica e ora può impostare un campionato diverso.

Certo, qui facendo il discorso opposto possiamo dire che non è una singola vittoria ad aver del tutto risanato la Dinamo, ma intanto è una base per giocarsi una salvezza che passerà anche dalla diretta Sassari Trento, che tra poco seguiremo insieme alla scoperta di cosa ci dirà il parquet del PalaSerradimigni.

COME VEDERE LA DIRETTA SASSARI TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Sassari Trento esclusivamente su LBA Tv, la piattaforma che fornisce la diretta streaming video di tutto il campionato di basket Serie A1.

DIRETTA SASSARI TRENTO: AQUILA IN CALO

Possiamo dire che la diretta Sassari Trento rappresenti una sorta di classica della nostra Serie A1, anche se questo vale solo per l’epoca recente; ormai da oltre dieci anni le due squadre sono avversarie e hanno anche seguito un percorso molto simile sia pure con qualche differenza, che poi andremo a valutare. In questo momento come già detto ha bisogno di ritrovarsi la Dolomiti Energia: Massimo Cancellieri e i suoi ragazzi stanno certamente pagando gli impegni ravvicinati e le fatiche di Eurocup, due sconfitte consecutive non sono un dramma ma Trento ci aveva abituato molto bene lo scorso anno, quindi attenzione.

Per quanto riguarda Sassari, aver vinto la prima partita in campionato è certamente un ottimo fattore anche perché, come già accadeva nell’ultima stagione, sono parecchie le squadre senza troppe certezze e che faticano a muovere la loro graduatoria, essersi messi in linea è importantissimo per un Banco di Sardegna che andava alla ricerca delle certezze perdute e sicuramente ne ha trovata qualcuna lungo la strada, adesso però per aumentare davvero i giri del motore serve confermarsi e questa partita casalinga contro un’avversaria in lieve flessione può essere l’ideale per incrementare il bottino delle vittorie in Serie A1.