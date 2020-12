Diretta Sassari Treviso/ Streaming video tv: gara ricca di incroci (basket A1)

DIRETTA SASSARI TREVISO: LA DINAMO È FAVORITA

Sassari Treviso, che viene diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Guido Federico Di Francesco e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 16:00 di domenica 13 dicembre e riguarda la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida intrigante: la Dinamo arriva dalla preziosa vittoria sul parquet della Virtus Bologna ed è una delle candidate allo scudetto, ma non è partita benissimo e dunque ha bisogno di inanellare altri successi per avvicinare la prima posizione in classifica, volendo entrare almeno nelle prime due-tre della regular season. La De’ Longhi punta innanzitutto a una comoda salvezza che stava archiviando anche nella stagione cancellata dal lockdown, ma intanto ha già fatto vedere di potersi giocare anche un posto nei playoff; da questo punto di vista è stata salutata con grande felicità la vittoria centrata contro Pesaro nell’ultimo turno. Adesso valuteremo quello che succederà nella diretta di Sassari Treviso; intanto possiamo provare a sciorinare i temi principali di questo match, aspettandone la palla a due.

SASSARI TREVISO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Treviso è la partita che verrà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, visibile in chiaro anche tramite app e sito di RaiPlay; l’appuntamento classico e consueto per tutti gli appassionati (ma anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento) è con la piattaforma Eurosport Player per la visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e altri contenuti, multimediali e non. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ci sono tanti incroci nella diretta di Sassari Treviso: dai due allenatori Max Menetti e Gianmarco Pozzecco, di cui infatti parleremo, alla presenza di David Logan che è grande ex della partita, avendo trascinato la Dinamo alla straordinaria stagione in cui ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Logan era stato eroe di quella finale contro la Reggio Emilia di Menetti, e oggi affronta la sua terza stagione alla Universo Basket; dominante in A2 nell’anno della promozione (arrivando in corsa), nel campionato del lockdown ha tenuto un profilo “normale” per poi esplodere nuovamente all’inizio di questa stagione, confermandosi uno dei migliori marcatori della Lega in maniera sorprendente, se pensiamo alla carta d’identità. Treviso non è però solo la guardia di Chicago, ma tanto altro e lo sta facendo vedere; pure, è chiaro che contro Sassari non possa partire con i favori del pronostico perché il Banco di Sardegna, anche se deve trovare il perfetto equilibrio all’interno del roster, è una squadra costruita per ben altri obiettivi. Tuttavia, anche così oggi pomeriggio potrebbe arrivare il risultato che non ti aspetti…

