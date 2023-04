Diretta/ Sassari Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via!

DIRETTA SASSARI TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Pronti a vivere la diretta di Sassari Treviso, dopo aver parlato dell’incrocio tra i due allenatori è giusto ricordare che in questa partita c’è un’altra suggestione, che è legata al doppio ex David Logan. La guardia di Chicago è stato uno degli elementi fondamentali nella straordinaria stagione del Banco di Sardegna, che allenato da Meo Sacchetti ha vinto uno storico scudetto (arrivando in Eurolega) ma si è preso anche Coppa Italia e Supercoppa, riuscendo a inserirsi alla grande n nel vuoto di potere lasciato dal fallimento della Montepaschi Siena e sfruttando lo straordinario lavoro della società.

Logan poi ha avuto altre esperienze in Italia e nel 2019, a stagione in corso, ha firmato per Treviso: ha trovato Max Menetti che aveva battuto in quella memorabile finale tricolore quattro anni prima, i due sono saliti in Serie A1 riportando una piazza storica al posto che le compete e poi hanno centrato la qualificazione ai playoff nel 2021. Alla fine Logan ha scelto di tornare a Sassari per un ultimo giro di giostra nella “sua” Dinamo, mentre Menetti è stato esonerato nel finale della passata stagione in favore di Marcelo Nicola; nel frattempo la storia di Sassari Treviso prosegue e tra pochi istanti ne avremo un altro capitolo, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaSerradimigni perché la palla a due di questa partita sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2: è questa dunque una delle partite mandate in onda sulla televisione satellitare nella 25^ giornata di Serie A1, appuntamento al numero 211 del decoder per tutti gli abbonati. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

L’INCROCIO

Nella diretta di Sassari Treviso è interessante notare l’incrocio tra i due coach: tra Piero Bucchi e Marcelo Nicola ci sono 13 anni di differenza, e il primo è stato l’allenatore del secondo proprio in Veneto, quando al PalaVerde giocava la storica Benetton. Bucchi e Nicola hanno lavorato insieme tra il 1999 e il 2001: stagione in cui Bucchi aveva sostituito un certo Zeljko Obradovic, che aveva portato Treviso al trionfo in Coppa Saporta e alla finale scudetto persa contro Varese. Nicola era arrivato un anno prima, dal Barcellona; i due avevano vinto insieme una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, fermandosi ad un’altra finale scudetto persa nel 2000 contro la Fortitudo Bologna.

Bucchi avrebbe poi lasciato, andando per la prima volta a Napoli dove sarebbe diventato grande (previo passaggio a Roma); Nicola sarebbe rimasto fino al 2004 mettendo in bacheca due scudetti, tre Coppe Italia e un’altra Supercoppa, sotto la guida di Mike D’Antoni prima e Ettore Messina poi. Oggi i due si ritrovano come avversari; non per la prima volta – era successo all’andata – e sempre e comunque ricordando i vecchi tempi, questa sera però soltanto uno di loro due riuscirà a portare a casa la vittoria nella diretta di Sassari Treviso… (agg. di Claudio Franceschini)

RISCATTO PER DUE!

Sassari Treviso è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 12:00 di sabato 8 aprile: per la vigilia di Pasqua torna il lunch match di basket Serie A1 2022-2023, siamo nella 25^ giornata e la partita di oggi è un’occasione per riscattarsi da parte di entrambe le squadre. Dopo una grande striscia che le ha consentito di arrivare al quarto posto in classifica, Sassari è caduta a Verona: sconfitta a sorpresa che ha portato all’aggancio di Varese e soprattutto messo più a rischio una partecipazione ai playoff ancora da costruire, vista la graduatoria parecchio corta.

Treviso ha perso proprio contro Varese, in casa: ha comandato nei due quarti centrali e nell’ultimo periodo ha avuto la possibilità di chiudere, invece la sconfitta è stata sanguinosa perché ha impedito di fare un importante passo verso la salvezza e allontanato ancor più la zona playoff. Sarà molto interessante scoprire chi si riscatterà nel corso della diretta di Sassari Treviso; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal lunch match del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Non manca molto alla diretta di Sassari Treviso e noi dobbiamo dire che questa partita è interessante: le due squadre sono partite in stagione con obiettivi se vogliamo diversi, ma è pacifico dire che anche la NutriBullet avesse nel mirino la partecipazione ai playoff. Un salto di qualità rispetto al complicato avvio di annata c’è di fatto stato, ma poi si è vista la differenza tra un Banco di Sardegna comunque costruito per la post season, anche se ha mancato la qualificazione alla Coppa Italia, e una Treviso che invece doveva innanzitutto pensare a salvarsi, specie per l’equilibrio in campionato.

Marcello Nicola ha portato la sua squadra ad allontanare il gruppetto delle ultime, ma da sotto si continua comunque a produrre punti come si è visto nell’ultima giornata: questo chiaramente non consente alla NutriBullet di stare tranquilla, e anche per questo motivo la sconfitta casalinga contro Varese è stata pesante, per come è maturata e per la bella opportunità che i veneti hanno perso per affrontare in maniera diversa le ultime giornate di regular season. A Sassari sarà dunque una battaglia: la Dinamo è chiaramente favorita, ma vedremo cosa succederà tra poco sul parquet…











