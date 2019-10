Diretta Sassari Trieste/ Streaming video tv: partita scontata? (basket Serie A1)

Sassari Trieste viene diretta da Maurizio Biggi, Gabriele Bettini e Matteo Boninsegna: alle ore 12:00 di domenica 13 ottobre questa partita rappresenta il lunch match nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Gianmarco Pozzecco ritrova la squadra della città in cui è cresciuto, e che aveva anche raggiunto in C2 per una stagione a fine carriera; lo fa al PalaSerradimigni da primo in classifica, avendo ripreso la stagione da dove aveva interrotto l’ultima. Ovvero, vincendo: la Dinamo ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana e ha ottenuto tre successi per aprire il campionato. L’Alma invece è in grande difficoltà: tre partite e tre sconfitte per i giuliani, che non stanno trovando ritmo e hanno già subito un paio di batoste che devono fare riflettere sulla costruzione del roster e sulle possibilità della squadra. Nella diretta di Sassari Trieste l’esito sembra dunque scontato, ma poi come sempre dovrà parlare il campo e allora restiamo in attesa di scoprire quello che succederà, andando nel frattempo a presentare i temi principali di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trieste non è disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse nella quarta giornata del campionato; l’appuntamento allora è solo sulla piattaforma Eurosport Player (alla quale è necessario abbonarsi) che fornisce l’intera gamma della Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle squadre in campo e sul torneo.

DIRETTA SASSARI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Ci approcciamo alla diretta di Sassari Trieste dicendo che la stagione corrente è quella della verità per la Dinamo: reduce da una seconda parte di annata straordinaria (vittoria della Europe Cup, lunghissima striscia di vittorie culminata nella finale scudetto portata alla settima partita), il Banco di Sardegna sa di non potersi più nascondere dietro l’etichetta di rivelazione e gioca invece da favorita. Il ruolo pare non stargli troppo male: lo dimostra il modo in cui è stato inaugurato il 2019-2020, e sabato scorso a Trento è anche arrivata una vittoria da grande squadra con la tripla di Curtis Jerrells praticamente sulla sirena, per espugnare la BLM Group Arena di Trento. Trieste si trova nella situazione contraria: sorprendente l’anno scorso fin da subito, e poi capace di centrare i playoff, l’Alma ha solo perso tra settembre e ottobre. Difficile capire cosa non vada, certamente i ko di Venezia e Milano erano da mettere in conto e ci potrebbe anche stare perdere all’Allianz Dome contro Varese, ma in quel caso è arrivata una batosta di 30 punti che ha aperto parecchi interrogativi. Tornare al successo è la migliore medicina, ma Eugenio Dalmasson è stato anche parecchio sfortunato in termini di calendario: contro Sassari rischia di essere un’altra sfida impossibile, vedremo però se i suoi giocatori sapranno buttare il cuore oltre l’ostacolo e fare più di quanto dica il pronostico.



