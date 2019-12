Diretta Sassari Turk Telekom/ Streaming video tv: sfida al vertice (Champions League)

Sassari Turk Telekom si gioca in diretta dal PalaSerradimigni, ed è valida per la nona giornata del gruppo A di basket Champions League 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 18 dicembre. Possiamo dire che questa partita rappresenta uno spareggio per una delle due posizioni di vertice nel girone: all’andata era stata la squadra di Ankara ad affermarsi sul proprio parquet ma adesso i turchi e la Dinamo entrano nel secondo turno del ritorno con lo stesso bilancio (6 vittorie e 2 sconfitte) e il primato in classifica, condiviso anche con Manresa. Una sfida dunque di alto profilo, nella quale il Banco di Sardegna affronta un’altra tappa di maturazione: vincitore dell’ultima edizione di Europe Cup, il club isolano vuole ora provare a mettere le mani su una competizione che sulla carta è più importante, e gioca la partita di questa sera confortata dall’ultimo successo ottenuto contro il Lietkabelis. Vediamo dunque come andranno le cose nella diretta di Sassari Turk Telekom, nel frattempo facciamo qualche considerazione sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Turk Telekom che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Champions League tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI TURK TELEKOM: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Sassari Turk Telekom dovremo soprattutto valutare quale sia la condizione della Dinamo dopo aver speso tanto in campionato: domenica nel lunch match il Banco di Sardegna è riuscito a vincere la sfida di cartello contro la Fortitudo Bologna, dovendo rimontare uno svantaggio che praticamente è durato per quasi tutta la gara. Un’altra prova di forza per i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, che hanno confermato la loro seconda posizione in classifica; sappiamo che la società sarda è partita con l’idea di provare a vincere tutto, ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana e nei suoi propositi rientra appunto anche la Champions League. Non va però sottovalutato il Turk Telekom Ankara, che nel corso di questo girone ha già dimostrato il suo valore e che certamente è tra i candidati a vincere il titolo; nella partita di andata i turchi avevano fatto vedere di essere un club di primo livello infliggendo una sconfitta a Sassari che aveva riaperto il 2019-2020 volando. Sarà dunque un incrocio interessante che, eventualmente, si potrebbe riproporre anche nei turni conclusivi della Champions League; intanto vedremo se il Banco di Sardegna sarà in grado di vincere questa sera e girare la differenza canestri, fattore che sarebbe importante in ottica primo posto.



