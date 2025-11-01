Diretta Sassari Udine streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA SASSARI UDINE (RISULTATO FINALE 70-88): SUCCESSO PER GLI OSPITI

Il terzo quarto, di fatto, inizia con una tripla di Marshall, che porta sul risultato di 41 a 41. Ma Udine riesce a compiere un ottimo break: portandosi sul 43-50. La squadra sarda non riesce ad avere in questo terzo game il passo degli ospiti. Questi ultimi, infatti,i riescono a portarsi sul risultato di 51-68.

Anche nell’ultimo game, di fatto, Udine è bravissima a comandare il gioco, andando anche sul +20. L’ultimo canestro del match è di Mekowulo, che realizza una schiacciata. A vincere, dunque, è Udine con un risultato finale davvero robante. I friulani, infatti, ottengono queto successo per 70-88 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SASSARI UDINE (RISULTATO 38-41): AVANTI GLI OSPITI

La gara tra la Dinamo Sassari e Udine inizia con una tripla di Ikangi. Gli ospiti vanno subito con quasi due punti di vantaggio, visto che vanno sullo 0-8. Il team sardo inizia finalmente a segnare, ma gli ospiti hanno comunque uin vantaggio di ben sette punti: 7-14. Sulla sirena del primo quarto segna Marshal, ma i friulani sono avanti 17-25 (Agg.William Scuotto).

Il secondo quarto di questa inizia con la tripla di Beliaukas. Canestro da tre punti anche di Vincini: 25-28. La gara continua in un sostanziale equilbirio, visto che Udine è avanti solo di quattro punti. Negli ultimi minuti di questo game, quindi, i padroni di casa riescono a recuperare un punto, visto che vanno all’intervallo con il risultato di 38-41 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SASSARI UDINE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta Sassari Udine, che ci racconta di una piacevolissima prima volta al netto della situazione di classifica: le due squadre infatti non si sono mai affrontate in Serie A1 ed è davvero curioso se pensiamo alla parabola di entrambe. Il punto focale, o di svolta se preferite, è il 2009: al termine di quella stagione si concludeva l’epopea di Udine in Serie A1, un’avventura durata nove anni con tanti giocatori di straordinario livello passati in Friuli (basterebbe pensare a Sasha Vujacic e Jerome Allen) e come sappiamo la squadra ha poi impiegato 16 anni per tornare finalmente al piano di sopra.

Ebbene: nel 2009 per la prima volta Sassari conquistava una storica promozione in Serie A1, dove è rimasta da allora. Se volessimo trovare un precedente, bisognerebbe tornare al 1999-2000: entrambe le squadre in Serie A2 con Sassari ultima in classifica e retrocessa, Udine invece – lo abbiamo già visto – aveva conquistato la promozione attraverso i playoff per iniziare la sua strada al piano di sopra. È passato tanto tempo, come andranno le cose oggi? Ce lo dirà il parquet del PalaSerradimigni: mettiamoci comodi, la diretta Sassari Udine sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ENTRAMBE A ZERO PUNTI!

Sarà la diretta Sassari Udine, in programma alle ore 18:15 di sabato 1 novembre presso il PalaSerradimigni, ad aprire il programma della quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026: si gioca una partita che rappresenta una sfida tra due delle tre squadre che sono ancora a zero punti in classifica.

Urge trovare la vittoria, per non peggiorare la propria situazione: una delle due finalmente lo farà ma è difficile capire quale, forse il Banco di Sardegna se non altro per fattore campo, e perché comunque per aprire questo campionato ha già dovuto giocare contro Milano (tra l’altro ben figurando, sconfitta a parte) e Virtus Bologna.

Udine è neopromossa, e deve ancora trovare il giusto equilibrio; anche della APU si può dire che abbia giocato partite dignitose e contro le stesse V nere ha sfiorato la vittoria, nell’ultimo turno invece leggero passo indietro con la sconfitta nel derby contro Trieste.

Adesso per quanto riguarda la diretta Sassari Udine sarà interessante innanzitutto scoprire come procederà la partita, perché quando si affrontano due squadre in difficoltà a risentirne potrebbe essere lo spettacolo proposto, ma la voglia di vittoria potrebbe comunque dare una marcia in più alle due squadre.

DIRETTA SASSARI UDINE: TANTA PAURA IN CAMPO

Ci stiamo avvicinando alla diretta Sassari Udine, partita che come detto ha parecchia tensione ad accompagnarla: le storie delle due squadre sono diverse, il Banco di Sardegna è in Serie A1 da ormai quindici anni e lungo il percorso è anche riuscito a mettere in bacheca uno scudetto storico, tuttavia da qualche stagione le cose non stanno girando come previsto e l’anno scorso l’avvento di Massimo Bulleri è servito soltanto a evitare il peggio, oggi il coach sta faticando più del previsto a trovare la quadra e il rischio, se non proprio di retrocessione, è quello di perdere tempo utile nella corsa ai playoff.

Udine dal canto suo sa di dover guardare quasi esclusivamente alla salvezza; sapeva che l’approccio alla Serie A1 sarebbe stato molto complicato e sicuramente ha già capito di potersi prendere risultati importanti, il tema però sarà quello di riuscire a mettersi almeno due squadre alle spalle per confermare una categoria che ha inseguito per tanti anni. Espugnare il PalaSerradimigni sarebbe certamente un bel segnale di ripresa, che comunque andrebbe poi confermato; tra poco il parquet racconterà la sua versione dei fatti, e noi scopriremo quale squadra centrerà finalmente la sua prima vittoria in campionato.