DIRETTA SASSARI VARESE/ Streaming video tv: lombardi per il bis!

DIRETTA SASSARI VARESE: LA PRIMA VITTORIA

In avvicinamento alla diretta di Sassari Varese, non possiamo non porre l’accento sulla prima vittoria che la Openjobmetis ha timbrato in questa nuova stagione. Nella partita casalinga contro Cremona è arrivato un 86-78 al termine di un match davvero equilibrato, nel quale i biancorossi sono stati praticamente sempre in vantaggio ma senza mai riuscire a staccare la Vanoli. Alla fine è risultato decisivo John Egbunu, che ha infilato 12 punti con 5/8 dal campo e ci ha aggiunto 6 rimbalzi; come dicevamo nei giorni scorsi, in casa Varese al momento stanno funzionando molto bene i lunghi, perchè Jalen Jones ha contribuito con una prestazione da 19 punti (7/12) e 5 rimbalzi, dimostrando di poter essere un go-to-guy quando richiesto. Per una volta invece Alessandro Gentile non ha prodotto un enorme sforzo offensivo: si è fermato a 9 punti, ma in compenso ha portato alla causa 8 rimbalzi e 8 assist andando molto vicino a un’incredibile tripla doppia (che, ricordiamo, nel mondo FIBA è molto più complessa da realizzare rispetto alla NBA). Varese, come detto da Adriano Vertemati, si è così tolta la “scimmia” della prima vittoria; anche se non conta, proverà stasera a ottenere un secondo successo per prendere ancora più fiducia in vista della prima giornata di campionato, che la Openjobmetis giocherà contro un avversario ormai classico come Brescia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Varese non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: il modo per seguire le partite di Supercoppa basket 2021 è quello di rivolgersi a Discovery +, il broadcaster ufficiale che aveva già trasmesso integralmente le Olimpiadi.

PARTITA SENZA STIMOLI

Sassari Varese, che sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Christian Borgo e Giacomo Dori, si gioca alle ore 19:00 di martedì 14 settembre: al PalaSerradimigni si conclude il gruppo B di Supercoppa basket 2021. Una partita questa che non ha più stimoli: infatti il Banco di Sardegna, vincendo al momento tutte le sfide, si è già aritmeticamente qualificata ai quarti e sa che dovrà sfidare Brindisi per un posto in semifinale. Missione compiuta per quello che era considerato l’obiettivo minimo, la Dinamo dunque potrebbe anche far riposare qualche titolare in vista del dentro o fuori.

La Openjobmetis invece si è tolta lo sfizio di vincere la prima partita stagionale, battendo Cremona in casa; ora proverà a prendersi un secondo successo, lanciandosi così idealmente verso un campionato nel quale provare eventualmente a rincorrere un posto nei playoff. Aspettando che la diretta di Sassari Varese prenda il via, facciamo ora una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questa comunque interessante partita di Supercoppa basket 2021.

DIRETTA SASSARI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Varese dunque chiude il programma del gruppo B in Supercoppa basket 2021: sostanzialmente le cose sono andate come ci si aspettava, ovvero con la Dinamo che è riuscita a superare il suo girone e al momento si conferma la squadra più forte tra queste tre. Nonostante l’addio di Gianmarco Pozzecco e la promozione di Demis Cavina ad allenatore, il Banco di Sardegna sembra poter proseguire sulla strada che aveva intrapreso negli ultimi anni, ovvero giocare per lo scudetto e in generale per ogni competizione cui prenda parte.

Diverso il discorso per Varese, che allo stesso modo ha cambiato coach e con Adriano Vertemati si lancia a caccia di una salvezza da ottenere senza se e senza ma, per poi eventualmente – come già detto – inseguire i playoff che sono una dimensione quasi naturale per una società tanto blasonata. Per ora la Supercoppa ha dato indicazioni alterne, ma siamo solo all’inizio della stagione e ci saranno ovviamente tante cose da sistemare, la Openjobmetis dovrà farsi trovare pronta per quando inizierà il campionato.



