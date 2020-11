Diretta Sassari Varese/ Streaming video tv: Dinamo per rialzare la testa (basket A1)

DIRETTA SASSARI VARESE: POZZECCO DEVE TROVARE LA QUADRA!

Sassari Varese, sfida che è diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga e Martino Galasso, è valida per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: al PalaSerradimigni si gioca alle ore 19:00 di domenica 1 novembre. Partita ovviamente speciale per il grande ex Gianmarco Pozzecco, ma importante per entrambe le squadre: la Dinamo è una delle più forti concorrenti allo scudetto, ma non ha iniziato il campionato dominando come ci si aspettava. Anzi: qualche battuta d’arresto c’è stata, domenica il ko del Taliercio ha messo in evidenza come questo roster possa ancora migliorare esponenzialmente fino a raggiungere il livello desiderato dal suo allenatore. La Openjobmetis è stata costruita per salvarsi prima di tutto, e per guardare ai playoff solo se le cose dovessero andare particolarmente bene; le prime due vittorie avevano forse illuso l’ambiente, sono poi arrivate tre sconfitte consecutive e, anche se la squadra tutto sommato non gioca malissimo, adesso il rischio è quello che la striscia si prolunghi. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Sassari Varese; nel frattempo possiamo cominciare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita del PalaSerradimigni.

SASSARI VARESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassari Varese non sarà una di quelle che verranno trasmesse per questa giornata di campionato; in alternativa l’appuntamento per gli appassionati resta comunque quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti.

DIRETTA SASSARI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Come detto Sassari Varese resta sempre e comunque la partita di Gianmarco Pozzecco, che però nel frattempo è diventato uomo simbolo anche in Sardegna: ha guidato la Dinamo alla vittoria della Eurocup e della Supercoppa, per poi prendersi la finale scudetto e riuscire a riportare la società dove si era posizionata qualche anno prima. Anche lui però ha dovuto accettare le modifiche nel roster e la ricerca della giusta coesione: prova ne sono le due sconfitte che ha subito in questo inizio di campionato, e dunque una classifica nella quale si trova già a inseguire. Se non altro per il Banco di Sardegna si può dire che la stagione sia lunga rispetto agli obiettivi; è la Openjobmetis che deve già provare a cambiare passo, perché Massimo Bulleri arriva da tre sconfitte consecutive e, se quella contro la Virtus Bologna chiaramente era preventivabile, non lo stesso si può dire delle cadute contro Cantù (in casa) e Cremona, che invece hanno sostanzialmente dominato. I biancorossi, se vogliono onorare la presenza del top scorer Luis Scola e prendersi i playoff, devono darsi una scossa importante: questa sera però rischiano fortemente di arrivare a quattro ko in serie, complicando ulteriormente la loro situazione.



