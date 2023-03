Diretta Sassari Varese/ Streaming video tv: incrocio per il quarto posto! (basket A1)

DIRETTA SASSARI VARESE: AD ALTA QUOTA!

Sassari Varese, partita in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 20:45 di sabato 18 marzo, si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida molto bella: in questo momento vale il quarto posto in classifica, perché le due squadre sono appaiate a quota 24 punti e vogliono fare il salto di qualità andando a blindare ancor più la loro qualificazione ai playoff. Ottimo il modo in cui Sassari è ripartita nel girone di ritorno, scalando tante posizioni: l’ultima vittoria è quella sul parquet di Scafati e ora Piero Bucchi non ha intenzione di fermarsi.

Varese però ha saputo risalire la corrente dopo due sconfitte e il flop in Coppa Italia: sia contro Napoli che contro Pesaro sono arrivate vittorie da oltre 100 punti, la Openjobmetis dunque è tornata a produrre il suo ottimo basket offensivo e in terra sarda sente di avere una bella occasione. La diretta di Sassari Varese, come già accaduto in passato, potrebbe essere un bello spettacolo a prescindere da chi vincerà; noi intanto proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Varese non sarà una di quelle che vengono trasmesse sulla nostra televisione per la 22^ giornata di campionato. Sappiamo in ogni modo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore ma anche la classifica, le statistiche di rendimento e il calendario del campionato di basket.

DIRETTA SASSARI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Sassari Varese, come detto una partita che potrebbe portare in dote un basket offensivo e di qualità come è nel DNA di entrambe le squadre. Il Banco di Sardegna era partito male, infatti non si è qualificato per la Final Eight di Coppa Italia, ma poi ha iniziato a macinare vittorie e ha saputo scalare la classifica fino a prendersi il quarto posto in compartecipazione con la stessa Openjobmetis, attenzione alla Dinamo che partita sotto traccia potrebbe poi rappresentare una minaccia per chiunque in un contesto di una serie playoff.

Anche Varese però è squadra che in pochi vogliono incrociare: i biancorossi giocano un basket votato ai tanti possessi e alle triple per aprire il campo, una pallacanestro che sta fornendo grandi numeri offensivi e record a livello individuale. L’intensità è la chiave del gioco di Matt Brase; forse nel lungo periodo con questo tipo di basket non si vincerà tantissimo ma certamente Varese sta facendo parlare di sé e decisamente in positivo, dopo aver vissuto stagioni complicate. Ora però bisogna qualificarsi ai playoff…











