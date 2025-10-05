Diretta Sassari Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA SASSARI VARESE: UNA GRANDE CLASSICA!

Con la diretta Sassari Varese viviamo una partita ormai diventata classica nella nostra pallacanestro: appuntamento alle ore 20:00 di domenica 5 ottobre, per la prima giornata di basket Serie A1 2025-2026. UN match, se vogliamo, anche nel segno di Achille Polonara: la Dinamo infatti lo aspetta, ed è anche un ex della Openjobmetis.

Dal punto di vista della stretta attualità. Stiamo parlando di due squadre che l’anno scorso hanno profondamente deluso: non a caso entrambe hanno cambiato allenatore in corso d’opera e più o meno nello stesso momento, poi Sassari ha sfiorato i playoff mentre Varese si è salvata in anticipo ma soffrendo parecchio.

Oggi ripartono, in questo caso avendo confermato la guida tecnica: da una parte c’è Massimo Bulleri che è anche un ex, dall’altra Ioannis Kastritis. I roster? Tutti da scoprire, ma i lombardi hanno messo sotto contratto Olivier Nkamhoua, straripante con la sorprendente Finlandia agli Europei giocati di recente.

Adesso però dobbiamo realmente capire cosa succederà sul parquet del PalaSerradimigni per la diretta Sassari Varese, certamente non vediamo l’ora che arrivi il momento di giocare e dunque ci possiamo accomodare lasciando spazio, mentre aspettiamo la palla a due, ad altri temi portanti in questa intrigante partita di Serie A1.

SASSARI VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Sassari Varese non avremo una trasmissione sui canali della nostra tv: sarà allora la nuova LBA Tv a mandare in onda, in diretta streaming video, questa partita.

DIRETTA SASSARI VARESE: UN NUOVO INIZIO

Quasi pronti a vivere la diretta Sassari Varese, raccontiamo una partita che mette a confronto due squadre che certamente sono nobili, anche se la storia è ben diversa perché quella biancorossa è gloriosa ma ormai si perde in tempi purtroppo antichi, mentre quella del Banco di Sardegna è più recente ma non va oltre una manciata di titoli e qualche finale, comunque con un saldo ben più che positivo perché si è riusciti a portare il grande basket sull’isola, a far innamorare un popolo e creare un progetto che nel tempo è stato sempre e comunque saldo, basti pensar che Sassari è in Serie A1 da ormai oltre 15 anni e qui vuole rimanere.

Se si parla di Varese, inevitabilmente la storia – appunto – rischia di spostare sempre l’asticella; vero è anche che una piazza del genere non può rimanere troppo a lungo invischiata nella corsa per non retrocedere, ha bisogno di giocare i playoff e correre per provare a vincere i trofei ma ultimamente la post season sotto la Prealpi l’hanno vista davvero poche volte, anzi sono più i casi in cui si è rischiato di tornare in Serie A2 (l’ultima volta nel 2008). Scontro dunque tra due decadute questa diretta Sassari Varese? Le società e i tifosi sperano che non sia solo così, ma tra poco noi scopriremo cosa ci dirà questa partita…