DIRETTA/ Sassari Venezia video streaming tv: il grande ricordo del 2019 (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA SASSARI VENEZIA: IL RICORDO

Ovviamente nell’anticipare la diretta di Sassari Venezia dobbiamo ricordare quella meravigliosa finale scudetto del 2019: l’aveva vinta la Reyer per 4-3 ed era per gli orogranata il secondo titolo in tre stagioni, ma quella serie fantastica era stata caratterizzata da polemiche (soprattutto per le elevate temperature del Taliercio), nervi tesi in campo ma anche partite di grande intensità e qualità, che ci avevano fatto ipotizzare che le due squadre sarebbero rimaste sulla breccia per parecchio tempo. Purtroppo il Covid arrivato di lì a breve ha fatto la sua parte, e le cose non sono andate come previsto: dal mazzo sono riemerse Milano e Virtus Bologna, e tanti saluti anche se oggi la Reyer vuole provare a colmare il gap.

Per Venezia l’allenatore era Walter De Raffaele, per Sassari Gianmarco Pozzecco: una grande sfida anche tra loro due. Oggi il primo è appena tornato in panchina per allenare Tortona, prendendo il posto di Marco Ramondino dopo l’incredibile esonero vissuto da Venezia nella passata stagione; l’epoca di Pozzecco a Sassari è terminata nel 2021, la Mosca Atomica ha poi preso in consegna la nazionale (con ottimi risultati, dobbiamo dirlo) e da circa due mesi è anche tornato ad allenare una squadra di club che è l’Asvel Villeurbanne, il cui proprietario è un certo Tony Parker e che gioca in Eurolega. La diretta di Sassari Venezia sarà quindi Piero Bucchi contro Neven Spahija, staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia non sarà una delle partite che, per questa 14^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REYER PER ALLUNGARE!

Sassari Venezia, in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 19:30 di sabato 30 dicembre, si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: per l’ultima dell’anno solare la Reyer va a caccia di una vittoria che potrebbe permetterle di allungare in testa alla classifica prendendosi il primo posto solitario. Ottimo momento in campionato per Venezia, che arriva dalla vittoria contro Brescia: un successo anche netto quello del Taliercio, che ha permesso a Neven Spahjia e i suoi ragazzi di agganciare proprio la Germani al primo posto, migliorando ancor più la loro situazione.

Per quanto riguarda invece Sassari, lo scenario rimane molto complesso: il Banco di Sardegna ha perso sul parquet di Reggio Emilia e ha una sola vittoria sulla zona retrocessione, sicuramente non è la stagione che Piero Bucchi si aspettava e adesso il coach dovrà provare a tirare fuori qualcosa in più dal suo roster. mentre aspettiamo che la diretta di Sassari Venezia prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione su altri temi principali che potrebbero emergere da questa serata del PalaSerradimigni, una partita importante per entrambe le squadre.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

È dunque molto delicata la diretta di Sassari Venezia, ovviamente per il Banco di Sardegna: se vogliamo possiamo anche pensare al fatto che quattro anni e mezzo fa queste due squadre avevano disputato una straordinaria finale scudetto, oggi la realtà di Sassari è ben diversa ma anche solo nella passata stagione la Dinamo aveva raggiunto la semifinale. Tradotto, gli isolani sono sempre rimasti sulla breccia pur perdendo qualcosa, è solo che quest’anno le cose non stanno andando come dovuto e per il momento il rischio di quella che sarebbe un’incredibile retrocessione è davvero concreto.

Venezia invece, dopo qualche campionato in cui ha comunque raggiunto i playoff ma senza mai brillare, sembra aver fatto il salto di qualità: la Reyer lascia per strada qualcosa in Eurocup dove la qualificazione al play in è attualmente difficile, ma in Serie A1 sta volando e si è ripresa il primo posto in classifica, con la possibilità di allungare sfruttando le difficoltà delle rivali ma anche confermando, ovviamente, quello che è un roster costruito davvero con raziocinio e affidato a un allenatore che l’anno scorso ha preso le misure, e oggi sta raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto.











