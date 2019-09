Diretta Sassari Venezia/ Streaming video e tv: finale Supercoppa 2019 (basket)

Sassari Venezia è la finale della Supercoppa Italiana 2019 di basket: alle ore 20:30 di domenica 22 settembre, presso il PalaFlorio di Bari, le due squadre si incrociano in un altro capitolo di una rivalità sfociata pochi mesi fa nella finale scudetto, vinta dalla Reyer. Dopo aver superato le semifinali, i lagunari e la Dinamo si ritrovano faccia a faccia: il Banco di Sardegna ha saputo battere la Cremona del grande ex Meo Sacchetti con una bella rimonta maturata nel secondo tempo, guadagnando dunque il diritto a giocare una competizione già vinta in passato. Anche Venezia è partita male contro Brindisi, chiudendo sotto di 10 all’intervallo lungo; poi è venuta fuori la maggior classe dei ragazzi di Walter De Raffaele che hanno saputo sovvertire l’esito della sfida. Vedremo dunque quello che succederà in campo nella diretta di Sassari Venezia; nel frattempo possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà garantita da Eurosport 2, un canale che gli abbonati alla televisione satellitare possono trovare al numero 211 del loro decoder; tutti gli altri avranno invece la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, tramite una sottoscrizione mensile, e seguire la finale della Supercoppa 2019 di basket in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta Sassari Venezia rappresenta la finale più giusta: le due squadre infatti tornano a incrociare le armi dopo l’appassionante finale scudetto di inizio estate, che aveva consegnato il secondo tricolore in tre stagioni alla Reyer. Va detto che le due società hanno seguito percorsi diversi: ancora una volta Venezia ha confermato il roster delle ultime stagioni, implementandolo con alcune aggiunte (il ritorno di Ariel Filloy, Jeremy Chappell) ma sostanzialmente decidendo di perseguire un progetto pluriennale che peraltro sta dando ottimi frutti. Dall’altra parte c’è invece un Banco di Sardegna che ha cambiato, riportando in Italia o facendo cambiare squadra a giocatori già visti nel nostro campionato e decidendo di dare una sterzata soprattutto nei suoi stranieri, con la sola conferma di Dyshawn Pierre. Sarà dunque una partita interessante: i roster sono praticamente completi da qualche settimana e la preparazione è iniziata da tempo, dunque le due squadre – e lo hanno già dimostrato – sono pronte a darsi battaglia con uno stato di forma piuttosto buono. Non resta che metterci comodi e aspettare la diretta di Sassari Venezia, non manca molto prima di assistere alla finale della Supercoppa 2019 di basket.



© RIPRODUZIONE RISERVATA