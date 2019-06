Diretta Sassari Venezia/ Streaming video Rai: Reyer per l’allungo (finale basket)

Sassari Venezia, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Michele Rossi e Maurizio Biggi, si gioca questa sera domenica 16 giugno 2019 con palla a due alle ore 20.45 presso il PalaSerradimigni della città sarda. Si tratta di gara-4 della finale scudetto del basket 2019: serie finora all’insegna dell’incertezza e caratterizzata da ben due vittorie esterne nelle prime tre partite. Sassari Venezia dunque vede in questo momento l’Umana Reyer in vantaggio per 2-1, perché dopo avere perso in casa la seconda partita i lagunari si sono ripresi il vantaggio del fattore campo espugnando il parquet del Banco di Sardegna in gara-3 due giorni fa. Tutto naturalmente è ancora possibile, ma la situazione più delicata adesso è quella di Sassari, perché gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco sicuramente non potranno permettersi la seconda sconfitta casalinga consecutiva, che li metterebbe con l’acqua alla gola. Comunque è presto per fare calcoli, anche per Venezia che gode di un vantaggio troppo esiguo per sentirsi tranquilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Sassari Venezia sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando; ci sarà dunque la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, mentre tutti gli abbonati al satellite avranno a disposizione anche l’alternativa del canale Eurosport 2, al numero 211 del decoder. Infine, ricordiamo che la diretta streaming video sarà fornita come sempre anche da Eurosport Player, che è la casa della pallacanestro italiana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta della quarta partita di Sassari Venezia, la situazione resta molto incerta, ma Venezia finora ha dimostrato di avere qualcosa in più quando si lotta punto a punto, non a caso i due successi dei lagunari sono arrivati con scarti rispettivamente di due punti in gara-1 (72-70) e di tre punti in gara-3 (73-76). Sassari di contro ha destato una splendida impressione in gara-2, quando ha dominato al Taliercio vincendo per 66-80, tuttavia i sardi dovranno fare un salto di qualità quando il pallone scotta se vorranno davvero lottare per lo scudetto, perché da questo punto di vista finora Venezia sembra avere qualcosa in più e sono dettagli che fanno la differenza in una finale scudetto, quando dunque la posta in palio è altissima. Lo abbiamo visto in gara-3, quando Sassari non è mai stata in vantaggio per tutta la partita e ha dato il meglio quando ha dovuto rimontare da uno scarto pesante, fermandosi però sul più bello a causa della tripla di Austin Daye, match winner l’altro ieri al PalaSerradimigni.



