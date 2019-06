Diretta Sassari Venezia/ Streaming video Rai: serie in Sardegna (finale basket)

Sassari Venezia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Manuel Mazzoni e Alessandro Martolini: per gara-3 della finale scudetto di basket Serie A1 2018-2019 ci si sposta al PalaSerradimigni, dove la Dinamo arriva con il risultato di 1-1. Il colpo grosso in trasferta c’è stato: grazie al 66-80 conquistato mercoledì il Banco di Sardegna ha girato il fattore campo e adesso ha la grande possibilità di volare sul 3-1 con due partite interne, anche se non potrà eventualmente festeggiare il tricolore davanti al suo pubblico visto che la finale si gioca sulla distanza delle 7 partite. La Reyer è tornata a cadere nei suoi errori, segnando poco e non riuscendo a contrastare l’energia avversaria; per tornare padroni della situazione gli orogranata dovranno vincere almeno una delle due partite in terra isolana. Vedremo se riusciranno a farlo già in questo primo episodio: mentre ci avviciniamo alla diretta di Sassari Venezia possiamo valutare alcuni dei temi principali di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Sassari Venezia sarà trasmessa dalla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport (numero 57) o Rai Sport + (58); ci sarà dunque la possibilità di assistere alla partita anche sul sito www.raiplay.it, mentre tutti gli abbonati al satellite avranno l’alternativa del canale Eurosport 2, al numero 211 del decoder. Ricordiamo anche che la piattaforma Eurosport Player, che necessita di un abbonamento, fornirà la sfida di basket in diretta streaming video e potrete pertanto avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Sassari Venezia si apre con il Banco di Sardegna che comanda nel fattore campo: mercoledì al Taliercio il Banco di Sardegna è stato assolutamente devastante, segnando almeno 20 punti in ognuno dei primi tre quarti e racimolando ogni volta un margine che l’ha portato al +14 già al 30’ minuto. Nell’ultimo periodo la squadra ha controllato; avevamo indicato in Jack Cooley la possibile chiave della partita e il centro canadese ha risposto presente, infilando 16 punti conditi da 11 rimbalzi. A dire il vero il 5/11 ha ricalcato esattamente il fatturato dal campo di gara-1, ma stavolta il numero 45 ha guadagnato più viaggi in lunetta ed è stato maggiormente efficace nell’aprire spazi ai compagni; ne ha approfittato in particolar modo Jaime Smith che ha chiuso la sua partita con 19 punti, 6/12 dal campo (60% nelle triple) e fornendo anche 6 assist, sui 10 complessivi di tutta la DInamo. Venezia non ha trovato contromisure adeguate: il solo Austin Daye ha giocato una partita di spessore ed è stato l’unico giocatore della squadra a chiudere in doppia cifra (20 punti), troppo poco per battere una squadra come Sassari che ha tante frecce al suo arco e può vincere la partita in tanti modi diversi. Non resta allora che aspettare gara-3, per capire in che modo andranno le cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA