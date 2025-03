DIRETTA SASSARI VENEZIA: LUNCH MATCH DI QUALITÀ!

È sempre intrigante la diretta Sassari Venezia, match che viene riproposto alle ore 12:00 di domenica 9 marzo nella 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. All’andata il Banco di Sardegna sbancò il Taliercio, ma ora la situazione è diversa: Sassari arriva infatti da tre sconfitte consecutive e ha incassato 26 punti di scarto a Reggio Emilia, la situazione anche dopo l’esonero di Nenad Markovic e l’arrivo di Massimo Bulleri rimane critica e il margine sulla zona retrocessione è esiguo, come sempre la Dinamo partiva con propositi di playoff ma adesso deve esclusivamente pensare a salvarsi, compito che al momento non è semplice.

La post season è il traguardo anche della Reyer, che ci è vicina ma non ancora dentro: Venezia intanto prosegue la sua scalata alla classifica, la vittoria in overtime a Scafati è stata preziosissima e permette di non perdere terreno rispetto alle squadre che stanno davanti, ora nella diretta Sassari Venezia arriva un’altra partita fuori casa in un ambiente caldo e contro una rivale che ha bisogno di punti, vedremo se gli orogranata saranno in grado di proseguire la loro marcia o se invece il Banco di Sardegna tornerà a vincere dopo un periodo poco brillante.

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Per la diretta tv di Sassari Venezia non ci sono appuntamenti veri e propri sui canali della nostra televisione, la partita viene fornita sulla piattaforma DAZN con diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati al servizio.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RINCORSA PER DUE

La diretta Sassari Venezia riporta chiaramente alla mente quella bellissima finale scudetto, forse una delle più intense degli ultimi anni: Walter De Raffaele sfidava Gianmarco Pozzecco che in poco tempo aveva cambiato volto alla Dinamo, ma non era riuscito a mettere le mani sul tricolore perché a imporsi era stata la Reyer. Era stata l’ultima finale tra quelle che potremmo considerare due outsider: non lo erano ai tempi, ma certamente non facevano nemmeno parte delle grandi piazze del nostro basket; possiamo poi dire che a mettersi in mezzo sia stato il Covid, a causa del quale nessuno dei due progetti ha trovato continuità.

Venezia se non altro è rimasta squadra da playoff con possibilità di fare un grande colpo mai più arrivato, Sassari invece nonostante sia riuscita a tenere un livello accettabile ha faticato parecchio, e in questa stagione si sta pagando dazio. La salvezza naturalmente è più che possibile ma tornare in Serie A2 dopo quindici anni chiaramente sarebbe un punto davvero oscuro, riuscire a centrare l’obiettivo minimo passa anche da questa partita del PalaSerradimigni e allora non ci resta che scoprire come andranno le cose tra poche ore nella diretta Sassari Venezia.