DIRETTA SASSARI VENEZIA/ Video streaming tv: parola a coach Piero Bucchi

DIRETTA SASSARI VENEZIA: PARLA BUCCHI

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Sassari Venezia, possiamo tornare a gara-2 rileggendo le parole con le quali coach Piero Bucchi aveva commentato la nettissima vittoria dei suoi ragazzi del Banco di Sardegna Sassari sul campo della Umana Reyer Venezia portando così il fattore campo in favore della Dinamo prima delle due partite in terra di Sardegna: “Siamo 1-1 nella serie, bravi i ragazzi, bella partita: questo è il bello dei playoff, che ogni partita è a sé. Volevamo tornare a casa con una vittoria, quella di stasera ci dà morale, ora andiamo a giocare davanti al nostro pubblico.

Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 55-81): serie in parità!

Bravi i ragazzi che sono stati molto generosi”. Nota di merito in particolare per la difesa di Sassari, che ha tenuto Venezia alla miseria di 55 punti segnati: “Ragazzi bravi a trovare spazi e sincronismo, abbiamo aggiustato delle cose da gara-1 facendo un buon lavoro. È soltanto la seconda sfida ma questa sera (lunedì, ndR) siamo contenti”, aveva concluso coach Bucchi, come è normale che fosse per una vittoria esterna con ben 26 punti di scarto in una serie di playoff. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 82-79) streaming video tv: Watt 19 punti

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa sarà la partita del giorno trasmessa sul canale DMAX (numero 52), possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video di Sassari Venezia che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

SASSARI VENEZIA: SERIE LUNGA…

Sassari Venezia, diretta dagli arbitri Begnis, Quarta e Martolini, sarà gara-3 di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket che si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 18 maggio 2023. La serie si sposta al PalaSerradimigni di Sassari ed è l’unica per la quale siamo già certi che si prolungherà almeno a gara-4, dal momento che nelle prime due partite sono arrivate una vittoria per la Umana Reyer Venezia e una per il Banco di Sardegna Sassari, che dunque si è preso il vantaggio del fattore campo.

Video/ Reyer Venezia Treviso (107-73) sintesi e highlights: bel successo interno!

La diretta di Sassari Venezia si annuncia quindi davvero stuzzicante: la Ryer aveva difeso il fattore campo in gara-1, ma poi ha incassato una vera e propria batosta in gara-2, per cui adesso la Dinamo Sassari ha davanti a sé due partite casalinghe con le quali potrebbe chiudere i conti, mentre Venezia naturalmente dovrà vincere almeno una volta in Sardegna per portare la serie alla “bella” di nuovo al Taliercio (o naturalmente chiudere i conti in caso di doppio colpaccio). Guai a sbilanciarsi sulla diretta di Sassari Venezia, questa potrebbe essere la serie più incerta…

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Sassari Venezia, abbiamo visto che questa serie è in equilibrio dopo due partite che a dire il vero non avrebbero potuto essere più diverse. Sabato sera in gara-1 c’era stato grande equilibrio, con un primo quarto di marca sarda, la rimonta di Venezia nel secondo e poi una battaglia punto su punto fino al successo per 82-79 dei padroni di casa di Venezia, con i tiri liberi di Derek Willis a fissare il punteggio conclusivo ad appena 16 secondi dalla sirena e con la tripla del pareggio fallita da Sassari a 2 secondi dalla fine.

Lunedì sera in gara-2 abbiamo avuto invece una partita completamente diversa, dominata da Sassari con un clamoroso 55-81 esterno, tanto meno prevedibile pensando che dopo i primi 20 minuti eravamo sul 36-37. Tuttavia Venezia si è fermata lì e ha poi vissuto un secondo tempo da incubo, con un 19-44 parziale per Sassari che non ha bisogno di molti ulteriori commenti. Una batosta che potrebbe aver lasciato il segno anche dal punto di vista psicologico: la diretta di Sassari Venezia per questa gara-3 cosa ci dirà sullo sviluppo di questa serie?











© RIPRODUZIONE RISERVATA