DIRETTA/ Sassari Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA SASSARI VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Sassari Venezia, la situazione è sicuramente delicata per gli ospiti veneti, che hanno le spalle al muro e dovranno vincere in trasferta per portare alla bella questo quarti di finale. Due sere fa, nella sala stampa del Palaserradimigni, coach Neven Spahija aveva commentato con queste parole la seconda sconfitta della sua Reyer Venezia contro la Dinamo Sassari: “Per prima cosa congratulazioni alla Dinamo per la vittoria e l’energia messa in campo sul parquet. Per noi il terzo quarto è stato ancora una volta quello decisivo e fatale. Abbiamo faticato a trovare il quintetto e la chimica giusti per poter contrastare lo strapotere della Dinamo”. Coach Spahija ha comunque intenti ambiziosi per gara-4, che ha presentato così: “A tratti abbiamo giocato una buona pallacanestro in questa gara, e dovrà essere la nostra ripartenza nella serie. Non vogliamo assolutamente mollare. Da quando sono arrivato questa squadra non ha mai mollato ed ha giocato a testa alta. Nelle ultime due partite non siamo riusciti a vincere, ma in gara 4 ci dobbiamo provare in tutti i modi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, tuttavia io sono sono arrivato alla Reyer in corsa e non conosco ancora alla perfezione le dinamiche e la chimica di questa squadra per consentirle di mantenere una prestazione continua per 40’”. Oggi tuttavia non si può più sbagliare: parola al campo per la diretta di Sassari Venezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARLA BUCCHI

Cresce l’attesa per la diretta di Sassari Venezia, noi allora facciamo un piccolo passo indietro alla sera di due giorni fa e virtualmente alla sala stampa del Palaserradimigni, per rileggere le dichiarazioni da parte del coach della Dinamo Sassari Piero Bucchi, che aveva commentato così la vittoria in gara 3 dei suoi ragazzi sulla Reyer Venezia: “Abbiamo fatto una buona prova difensiva. Ancora una volta i ragazzi sono stati molto bravi e generosi. Si è creata una atmosfera molto bella davanti al nostro pubblico con il palazzetto pieno. Tutti i ragazzi hanno fatto uno sforzo notevole, in una partita molto intensa; però abbiamo mollato negli ultimi cinque minuti e non dovevamo farlo. La cosa comunque più importane era vincere questa gara-3”. Il pensiero di coach Bucchi era poi già andato a quanto ci attenderà stasera in gara-4, che per Sassari in caso di vittoria sancirebbe la qualificazione in semifinale: “Adesso siamo coscienti che ci manca il passo più importante. Dovremo raccogliere tutte le energie fisiche e nervoso e presentarci a gara-4 con la determinazione necessaria: Venezia non mollerà sicuramente e vorrà vincere per riportarci al Taliercio. Ci aspetterà sicuramente una gara complicata e dobbiamo essere pronti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSARI VENEZIA: GLI ARBITRI

Sassari Venezia, diretta dagli arbitri Mazzoni, Attard e Bettini, sarà gara-4 della serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket che si giocherà naturalmente al PalaSerradimigni di Sassari con palla a due alle ore 21.30 di questa sera, sabato 20 maggio 2023. La serie sarà ancora in Sardegna e naturalmente adesso c’è un match point, proprio per i padroni di casa del Banco di Sardegna Sassari, che conducono la serie per 2-1 e hanno la preziosa occasione di chiudere davanti al pubblico amico, mentre la Umana Reyer Venezia deve fare il colpaccio per restare viva, riprendersi il vantaggio del fattore campo e giocare la bella in casa.

La diretta di Sassari Venezia si annuncia quindi davvero stuzzicante: negli ultimi anni è ormai una sfida classica ad ottimi livelli per il basket italiano, la Reyer aveva cominciato bene vincendo gara-1, ma poi ha incassato una vera e propria batosta in gara-2 e poi la Dinamo Sassari ha vinto anche la prima partita casalinga, quindi il trend sembra essere nettamente favorevole al Banco di Sardegna. Sarà davvero così oppure tutto potrebbe tornare in discussione? La risposta arriverà stasera, naturalmente seguendo la diretta di Sassari Venezia…

SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa sarà la partita del giorno trasmessa sul canale NOVE (numero 9 del telecomando), possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video di Sassari Venezia che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Sassari Venezia, abbiamo visto che questa serie adesso sorride ai sardi, che hanno la grande occasione per chiudere i conti in casa e qualificarsi per la finale. Eppure, sabato scorso in gara-1 aveva vinto Venezia, sia pure al termine di una partita caratterizzata da grande equilibrio, fino al successo per 82-79 dei padroni di casa lagunari. Lunedì sera in gara-2 abbiamo avuto invece una partita completamente diversa, dominata da Sassari con un clamoroso 55-81 esterno, con un crollo incredibile dei lagunari nel secondo tempo, perché dopo i primi 20 minuti eravamo sul 36-37.

Con gara-3 ci siamo spostati a Sassari e giovedì sera i sardi hanno vinto 80-69 grazie soprattutto a un terzo quarto da 24-14, che ha segnato l’allungo decisivo dopo il +6 già maturato all’intervallo lungo, con Jamal Jones e Stefano Gentile in particolare evidenza dal punto di vista realizzativo per i padroni di casa di coach Piero Bucchi, mentre Marco Spissu e Derek Willis non sono bastati agli ospiti veneti. La diretta di Sassari Venezia per questa gara-4 cosa ci dirà sullo sviluppo di questa serie?











