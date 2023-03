Diretta Sassari Venezia/ Streaming video tv: Reyer fuori dalla crisi? (basket A1)

DIRETTA SASSARI VENEZIA: DUE SQUADRE PER LA CONFERMA!

Sassari Venezia è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 20:30 di sabato 4 marzo: questa partita è l’anticipo della 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Dopo la pausa dovuta alla Coppa Italia e agli impegni delle nazionali si torna a giocare in questo torneo: la Reyer è stata impegnata nella Final Eight perdendo al primo turno, ma appena prima di andare a Torino era riuscita a spezzare la serie negativa con la vittoria netta su Pesaro, e adesso idealmente si rilancia verso l’obiettivo dei playoff che sarebbe deludente mancare.

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 82-68): super Shengelia!

Sassari sta facendo bene: non si è qualificata per la Coppa Italia ma poi è riuscita a risalire la corrente, prima della sosta ha vinto sul parquet di Brescia e se la regular season finisse oggi riuscirebbe a giocare la post season, anzi in questo momento ci sarebbe anche la possibilità di prendersi una delle prime quattro posizioni. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Sassari Venezia, proviamo a fare la nostra solita valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata del PalaSerradimigni.

Diretta/ Brescia Sassari (risultato finale 80-93): Germani, rimonta solo sfiorata

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento sarà esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’alternativa come sempre è rappresentata dal portale Eleven Sports, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Venezia Pesaro (risultato finale 93-77): la Reyer ritrova il successo

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente ricordiamo bene che la diretta di Sassari Venezia rappresenta anche un ricordo di un passato recente che purtroppo è durato troppo poco: le due squadre infatti si erano affrontate nella finale scudetto del 2019 (vittoria della Reyer in sette partite) e sono state avversarie nella seguente Supercoppa, ma poi il Banco di Sardegna ha dato l’addio a Gianmarco Pozzecco dopo un paio di stagioni in cui tra lockdown e crescita esponenziale di altre avversarie quel livello non è più stato raggiunto. Dal canto suo anche Venezia ha faticato, non riuscendo più a essere la corazzata di un tempo.

Adesso in casa Reyer è proprio finita un’era, con l’esonero anche clamoroso di Walter De Raffaele che ha pagato la serie di sconfitte in Serie A1: tocca a Neven Spahija raccoglierne l’eredità, il che significa appunto riportare la squadra ai playoff ma provare anche a fare strada in Eurocup, dove la qualificazione agli ottavi è sostanzialmente cosa fatta ma poi bisognerà affrontare la complessa fase ad eliminazione diretta. Sassari procede invece con Piero Bucchi nella speranza dell’ennesimo viaggio ai playoff, per il momento tra alti e bassi le cose stanno procedendo tutto sommato molto bene…











© RIPRODUZIONE RISERVATA