Diretta Sassari Verona/ Streaming video tv: Scaligera per la conferma! (basket A1)

DIRETTA SASSARI VERONA: DINAMO PER RILANCIARSI!

Sassari Verona, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Martino Galasso, si gioca alle ore 18:00 di domenica 9 ottobre, presso il PalaSerradimigni: nella 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 assisteremo a una sorta di derby del Nord-Est Italia, per la prima volta nella storia andrà in scena nel massimo campionato perché la Scaligera, il cui ritorno è stato davvero ottimo, ha rimesso piede in A1 dopo 20 anni mentre il Banco di Sardegna è alla sua 14esima stagione consecutiva a questo livello, ma in precedenza non aveva mai conosciuto queste atmosfere che invece oggi sono molto familiari.

Se Verona ha aperto con una bella vittoria contro Brindisi, Sassari è invece caduta a Varese: la Dinamo ha certamente pagato la fatica di aver disputato due partite in Supercoppa – perdendo la finale contro la Virtus Bologna – ma certamente sperava in un’apertura diversa della sua stagione, che invece adesso è già in salita. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sassari Verona, anticipando quelli che potrebbero essere i temi principali del match al PalaSerradimigni iniziamo a parlare della situazione e della condizione delle due squadre che si presentano a questo appuntamento.

DIRETTA SASSARI VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Verona non godrà di una trasmissione: per questa partita del campionato di basket Serie A1 infatti non è prevista una copertura da parte dei canali della nostra televisione, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA SASSARI VERONA: RISULTATI E CONTESTO

È davvero molto intrigante questa diretta di Sassari Verona: un’altra squadra del Nord-Est Italia si inserisce un gruppo che comunque possiamo definire folto, vista la presenza di Treviso e Trieste oltre che di Trento In seno alla Scaligera c’è naturalmente tanto entusiasmo per il ritorno in Serie A1, e settimana scorsa i tifosi hanno potuto festeggiare una bellissima vittoria contro Brindisi che, al netto dei problemi avuti nella seconda parte della scorsa stagione, resta pur sempre una squadra che un anno e mezzo fa era in semifinale playoff, e che anche oggi sulla carta è partita con l’idea di potersi inserire nella lotta tra le prime quattro.

Ovviamente il passo di Verona andrà giudicato nel tempo, così anche quello di Sassari: intanto la Dinamo non ha certo iniziato bene la sua stagione, rimane la finale di Supercoppa ma, dopo aver perso in campionato contro Varese, il Banco di Sardegna è caduto anche contro l’Unicaja Malaga – in casa – nella prima di Champions League, e dunque anche in campo europeo la strada si è già fatta in salita. Piero Bucchi, confermato alla guida della squadra, ha potuto tenere alcuni giocatori importanti (su tutti Eimantas Bendzius) ma adesso deve capire come gestire al meglio rotazioni di nuovi giocatori che dovranno amalgamarsi in fretta al progetto Sassari, dopo tutto il tempo potrebbe non essere nemmeno troppo da queste parti…











