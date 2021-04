Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video Rai: per il 2° posto! (basket A1)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: BIG MATCH IN SARDEGNA!

Sassari Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Giovannetti e Alessandro Perciavalle, si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 aprile: posticipo serale nella 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e big match che in questo momento vale il terzo posto in classifica con possibilità di prendersi anche la piazza d’onore alle spalle di Milano. Reduce dalla vittoria su Cremona, il Banco di Sardegna ha 4 punti di ritardo dalle V nere ma ha anche giocato tre gare in meno: dovrà recuperare contro Brindisi e ha già avuto il turno di riposo, dunque vincendo oggi riuscirebbe a ottenere un vantaggio non indifferente nei confronti della Segafredo.

La quale dal canto suo ha perso un po’ di terreno con sconfitte inaspettate, ma arriva dal successo nel derby (il terzo nei quattro incroci stagionali): dunque è in fiducia ed è su questo che punterà per provare a espugnare il PalaSerradimigni. Ci aspettiamo comunque che sia un bello spettacolo tra due delle corazzate del nostro campionato: aspettando che la diretta di Sassari Virtus Bologna prenda il via, possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a una sfida diretta appassionante e pronta a regalarci grandi emozioni.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (numero 57 del digitale terrestre) e in mobilità su sito o app ufficiale di Rai Play; inoltre sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Sassari Virtus Bologna bisogna anche ricordare che la partita di andata era stata vinta dal Banco di Sardegna: altro punto a favore di Gianmarco Pozzecco, che dunque insegue in classifica ma ha più di un motivo per essere ottimista perché, dovesse vincere questa sera e poi replicare nel recupero contro Brindisi, otterrebbe 4 punti di vitale importanza per andare a prendersi il secondo posto in regular season, che significherebbe avere il fattore campo anche in un’eventuale semifinale (particolare non indifferente vista la qualità della concorrenza). La Segafredo intanto si è qualificata alla Final Four di Eurocup e lo ha fatto in grande stile: 18 vittorie e 0 sconfitte in una competizione che presenta grandi avversarie, il titolo è lì ad un passo e allora Sasha Djordjevic sarà chiamato a un entusiasmante finale di stagione, nel quale però il confine tra trionfo e fallimento sarà molto sottile. Intanto qui la Virtus Bologna ha la possibilità di allungare su una diretta rivale, ma dovrà farlo vincendo in trasferta; servirà la migliore prestazione da parte dei suoi big e questo ovviamente vale anche per la Dinamo, che ha giocato giovedì in Champions League e dunque potrebbe pagare qualcosa in termini di stanchezza.



