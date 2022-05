Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video tv: obiettivi già fissati (basket A1)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: SENZA TROPPI OBIETTIVI

Sassari Virtus Bologna è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio, e finalmente rappresenta il recupero nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Con questa partita le due squadre si mettono in pari, lanciandosi verso l’ultimo turno della regular season: è comunque tutto già deciso o quasi, perché vincendo in modo roboante al PalaVerde le V nere si sono assicurate il primo posto in classifica e dunque il fattore campo anche nell’eventuale finale scudetto, mentre la Dinamo è già certa dei playoff.

Diretta/ Pesaro Venezia (risultato finale 75-85): la Reyer la chiude

Il Banco di Sardegna non ha sbagliato la partita interna contro Cremona ed è volata al sesto posto in classifica; adesso deve soltanto definire la sua posizione, che potrebbe anche essere la quarta (ma sarà difficile) così da andare a prendersi il fattore campo almeno per il primo turno dei playoff. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Sassari Virtus Bologna, che tra poco ci farà compagnia; aspettando che la partita si giochi possiamo sicuramente fare qualche rapida valutazione sui temi che usciranno dalla serata del PalaSerradimigni.

Diretta/ Brescia Varese (risultato finale 102-71): dilaga la Germani!

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il match di recupero infatti è disponibile soltanto sulla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega Basket e infatti fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1. Per assistere alle immagini dovrete essere abbonati al servizio e si tratterà di una visione in diretta streaming video; inoltre sul portale ufficiale, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Cremona (risultato finale 98-82): tutto facile per la Dinamo

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, nella diretta di Sassari Virtus Bologna i contenuti dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere sono scarsi: reduce dalla semifinale di Eurocup, la Segafredo aveva già chiuso i conti con il primo posto in regular season e dunque anche da questo punto di vista ha migliorato quanto ottenuto l’anno scorso (era arrivata terza) e, se anche Sasha Djordjevic aveva dimostrato di poter vincere lo scudetto senza il vantaggio del campo per semifinale e finale, Sergio Scariolo teneva ovviamente a mettere il naso davanti sia perché il compito potrebbe essere più semplice sia perché, motivo certamente non indifferente, è un segnale psicologico importante da mandare alle avversarie, Milano in primis.

Sassari invece ha condotto in porto la nave dei playoff: importante per Piero Bucchi aver centrato una post season che era considerata un obiettivo minimo, ma che dopo le difficoltà incontrate da Demis Cavina era stata messa in discussione e dunque ha rappresentato un traguardo comunque positivo, con la possibilità ora di fare un ulteriore salto di qualità e provare a rappresentare una sorta di sorpresa. Certo in queste ultime due giornate il Banco di Sardegna preferirebbe chiudere la regular season con il quarto posto, ma questo non dipende solo dagli ultimi due risultati e dunque staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA