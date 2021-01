Diretta Sassuolo Atalanta Primavera/ Streaming video tv: pronto riscatto per la Dea?

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA: RISCATTO PER LA DEA?

Sassuolo Atalanta Primavera, che sarà diretta dal signor Marco Monaldi, si gioca alle ore 15:00 di venerdì 29 gennaio: rappresenta l’anticipo nell’ottava giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Si è tornati alla normalità anche per l’Under 19, che naturalmente dovrà affrontare parecchi recuperi per rimettersi in pari ma intanto gioca dopo mesi di stop. L’Atalanta ha riaperto la sua stagione vincendo la Supercoppa, ma poi in campionato è tornata a faticare esattamente come in autunno: brutta sconfitta interna contro il Cagliari e, per i campioni in carica, in questo momento c’è anche il rischio di non arrivare ai playoff.

Il Sassuolo era imbattuto con tre vittorie e una sconfitta, ma alla ripresa ha incassato un poker dalla Juventus scivolando al quinto posto: un ko netto e inequivocabile, ma si è giocato davvero troppo poco per tracciare un reale bilancio e bisognerà aspettare qualche settimana e impegno in più. Dunque, mentre aspettiamo che la diretta di Sassuolo Atalanta Primavera prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori possano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre: l’emittente fornisce tutte le partite del campionato Primavera 1, e senza costi aggiuntivi gli appassionati potranno seguire questa e le altre gare anche tramite il servizio di diretta streaming video, per il quale basterà visitare il sito www.sportitalia.com armandosi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA

Emiliano Bigica punta sul 4-3-3 in Sassuolo Atalanta Primavera: rispetto alla sconfitta di sabato scorso potrebbe mandare in campo Crotti per Saccani come terzino destro, Mata a centrocampo al posto di uno tra Artioli e Mercati (confermando Marginean come vertice basso) e ancora Barani e Vincenzo Ferrara nel tridente offensivo, dove comunque restano favoriti Karamoko e Mattioli oltre a Ripamonti. In difesa invece spazio a Piccinini e Bellucci come coppia centrale a protezione del portiere Vitale; il terzino sinistro dovrebbe essere Manarelli, ma anche Pieragnolo rappresenta una soluzione. Ha tante soluzioni a disposizioni Massimo Brambilla: in difesa Berto e Scalvini sono comunque favoriti per coprire Gelmi, sugli esterni avanza la sua candidatura Filippo Grassi (a sinistra) con Renault sull’altro versante, poi un centrocampo nel quale Panada sarà sempre il regista con il supporto di Alassane Sidibe e Gyabuaa, insidiati da Zuccon. Come trequartista, ecco che può tornare titolare Cortinovis; se così fosse Vorlicky può scalare sulla mezzala, davanti se la gioca Kobacky che può prendere il posto di uno tra De Nipoti e Rosa.

