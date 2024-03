DIRETTA/ Sassuolo Atalanta Primavera (risultato finale 0-1): gol di Vavassori! (oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-1)

Sassuolo Atalanta Primavera 0-1: il risultato finale al termine della diretta della partita rende felice la formazione ospite, l’Atalanta Primavera che ha firmato il colpaccio in terra emiliana anche se di misura. Con questa vittoria di conseguenza si rimescolano le carte nei quartieri più nobili della classifica, perché i nerazzurri bergamaschi salgono a quota 43 punti e superano proprio gli avversari del Sassuolo, che restano invece fermi con 40 punti.

Diretta/ Sassuolo Frosinone (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Laurentié! (Serie A, 9 marzo 2024)

La diretta di Sassuolo Atalanta Primavera si è infiammata al 31’ minuto di gioco nel corso del primo tempo, quando gli ospiti nerazzurri bergamaschi hanno trovato il gol del vantaggio grazie a Vavassori. Nel secondo tempo ci sono state sostituzioni, cartellini gialli e al 90’ anche l’espulsione di Manzoni, per cui l’Atalanta ha chiuso in dieci uomini, ma è comunque riuscita a portare a casa la vittoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv: Vlahovic è squalificato (Serie A, 9 marzo 2024)

SI COMINCIA!

Sta davvero per farci compagnia la diretta di Sassuolo Atalanta Primavera. La squadra neroverde tutto sommato sta attraversando un periodo che potremmo definire positivo: ha infatti vinto tre volte nelle ultime cinque giornate, l’ultima sconfitta risale al 21 gennaio e nel girone di ritorno sono arrivati 11 punti che hanno contribuito a far riprendere la marcia verso i playoff, anche se va detto che in precedenza le cose erano andate molto meglio con cinque vittorie consecutive tra ottobre e dicembre, poi però tre ko in serie per chiudere l’andata.

L’Atalanta ha subito una brutta battuta d’arresto sabato scorso, crollando in casa contro la Roma: è stata la prima sconfitta dopo sei turni in cui erano arrivate quattro vittorie, nel girone di ritorno abbiamo dunque 14 punti ed è curioso notare come la Dea abbia perso le ultime due partite in casa, l’ultimo ko esterno risale invece allo scorso 11 dicembre e, ancor più curiosamente, era arrivato contro la Roma. Sarà molto interessante scoprire come andranno le cose in questa partita importante per entrambe le squadre, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché finalmente ci siamo, la diretta di Sassuolo Atalanta Primavera finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sporting Lisbona Atalanta (risultato finale 1-1): gol annullato a Traoré! (EL, 6 marzo 2024)

SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sassuolo Atalanta Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, si gioca alle ore 11:00 di sabato 9 marzo 2024 ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Partita molto importante per entrambe le compagini che stanno lottando per le zone altissime della graduatoria. Al momento, infatti, emiliani e bergamaschi stazionano appaiati al quarto posto con quaranta punti all’attivo. Ma se i padroni di casa vengono dalla convincente vittoria sul terreno di gioco della Juventus, situazione ben diversa per gli orobici, reduci dalla brusca sconfitta casalinga patita contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA

In Sassuolo Atalanta Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. In casa nero-verde mister Emiliano Bigica dovrebbe confermare quasi in blocco l’undici visto contro la Juventus. Per questo sarà Theiner a difendere i pali con Cinquegrano, Loeffen, capitan Kumk e Russo nel pacchetto arretrato. Saranno Vedovati e Corradino, invece, a comporre il tandem offensivo. Per gli orobici guidati in panchina da mister Zanchi, invece, consueto 3-5-1-1 con Tornaghi, Como e Tavanti nella linea difensiva. Davanti due tra Vavassori, Capac e Fiogbe pronti a scardinare la retroguardia avversaria. Tra i pali confermato il solito Pardel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA