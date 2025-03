DIRETTA SASSUOLO BARI, LA CAPOLISTA NON VUOLE CONCEDERE NULLA

E’ in programma per domenica 9 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Sassuolo Bari. Presso l’impianto Mapei Stadium-Città del Tricolore i neroverdi non hanno alcuna intenzione di rallentare la propria corsa solitaria verso la promozione in Serie A dopo il mezzo passo falso compiuto contro la Sampdoria un paio di turni fa. Nello scorso weekend i padroni di casa si sono infatti aggiudicati la sfida con la diretta inseguitrice, ovvero il Pisa, distanziandosi ulteriormente dalle altre compagini con i loro sessantacinque punti. La vetta della classifica non è quindi in discussione per gli emiliani.

Gli ospiti inseguono invece un piazzamento in zona playoff, essendo al momento in nona posizione con i loro trentotto punti, gli stessi racimolati pure dal Palermo. I Galletti vengono dal pareggio interno maturato contro la Sampdoria ma puntano in alto per tenere a distanza il Modena, pronto all’aggancio, e scavalcare eventualmente chi li precede, ovvero la Juve Stabia ed il Cesena. Mancano ancora diverse giornate prima della conclusione del campionato cadetto ed i biancorossi sembrano avere le carte in regolare per poter dire la loro nella post season.

DIRETTA SASSUOLO BARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il metodo per seguire la diretta Sassuolo Bari senza essere allo stadio di persona è quello di iscriversi a DAZN. Potrete quindi guardare la partita di Serie B in streaming ovunque vi troviate accedendo all’applicazione ufficiale della piattaforma oppure dal browser del pc.

DIRETTA SASSUOLO BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso la riproposizione del 4-3-3 con Moldovan, Toljan, Romagna, Lovato, Doig, Boloca, Mazzitelli, Ghion, Berardi, Moro e Laurienté da parte di mister Grosso per quanto concerne i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Sassuolo Bari. Il modulo 3-5-1-1 con Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Bellomo e Bonfanti potrebbe invece subire qualche modifica da parte del tecnico Longo parlando invece dei biancorossi.

DIRETTA SASSUOLO BARI, LE QUOTE

La diretta Sassuolo Bari sembra essere una gara già scritta in partenza se si guarda alle quote offerte dai vari bookmakers. L’esito finale del match dovrebbe infatti essere a favore dei padroni di casa per esempio secondo Snai, che paga l’1 a 1.60. La vittoria dei pugliesi, ovvero il 2, viene invece quotata pensate a ben 5.25. mentre l’x, che vorrebbe dire il pareggio, è messo infine a 3.80.