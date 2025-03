Alle 15:00 di domenica 16 marzo andrà in scena il derby emiliano del campionato Primavera, la diretta Sassuolo Bologna. Una sfida che, guardando la classifica, vede i neroverdi nettamente favoriti, ma che potrebbe nascondere insidie. Il Sassuolo, terzo con 57 punti, insegue Roma e Inter, distanti rispettivamente quattro e due punti in vetta alla classifica, e punta a mantenere viva la corsa per le prime posizioni. La squadra di Bigica è in grande forma, non perde da cinque partite e ha raccolto tre vittorie e due pareggi nell’ultimo periodo.

Video Cittadella Sassuolo (1-2)/ Gol e highlights: un buon Cittadella non basta (Serie B, 15 marzo 2025)

Di fronte, però, ci sarà un Bologna in crescita, reduce da due successi di fila contro Atalanta e Sampdoria, risultati che hanno riacceso la speranza di uscire dalla zona playout. I rossoblù sono attualmente diciassettesimi con 29 punti e ogni gara diventa cruciale per la salvezza. All’andata il Sassuolo si impose con un pirotecnico 4-2, ma il Bologna ha dimostrato di poter sorprendere chiunque. Il fattore campo e la qualità offensiva fanno pendere il pronostico dalla parte del Sassuolo, ma i rossoblù arriveranno con entusiasmo e voglia di strappare punti preziosi, motivazioni altissime da entrambe le parti.

Cittadella Sassuolo (risultato finale 1-2): non basta un gol! (Serie B, 15 marzo 2025)