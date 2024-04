DIRETTA/ Sassuolo Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: il derby comincia! (27 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi attimi alla diretta di Sassuolo Bologna Primavera, intrigante derby emiliano. I neroverdi non sanno più vincere: lo hanno fatto una sola volta nelle ultime sei partite e il successo manca da quattro giornate, in più la squadra sta anche peggiorando perché dopo i pareggi contro Cagliari e Lecce sono arrivate due sconfitte contro Inter e Roma, certo stiamo parlando di prima e seconda in classifica ma anche di due gare che il Sassuolo ha perso nettamente, incassando un totale di sette gol e non segnandone alcuno, dunque bisogna ovviamente considerare anche questo.

Il Bologna è tornato a vincere dopo quasi quattro mesi: dalla Juventus alla Juventus, poi anche il blitz a Bogliasco contro la Sampdoria per due vittorie consecutive che non si verificavano da quel tris di dicembre, con il quale i giovani felsinei si erano nuovamente messi al passo con la salvezza. Potrebbe essere un altro momento simile, che lanci la squadra rossoblu verso la permanenza nel massimo campionato, ma adesso dobbiamo veramente metterci comodi per stare a vedere come andrà a finire oggi e dunque lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché la diretta di Sassuolo Bologna Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Sassuolo Bologna primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, ossia l’emittente Sportitalia che detiene i diritti per il campionato giovanile. In alternativa sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale della televisione.

IL DERBY EMILIANO

Dopo pranzo calcistico ad alti ritmi quello che si prospetta in questa diretta di Sassuolo Bologna Primavera, in onda oggi 27 aprile 2024 alle ore 15,00 per la 31esima giornata di Primavera 1. I neroverdi, padroni di casa, si trovano attualmente al settimo posto in classifica, ma arrivano a questa sfida dopo due sconfitte di fila, l’ultima delle quali contro la Roma con un pesante 4-0.

Spostandoci invece dall’altra parte, il Bologna Primavera arriva a questo incontro con una buona dose di fiducia, avendo registrato due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la Sampdoria Primavera per 2-1. Attualmente, occupano il 16º posto in classifica.

SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni di Sassuolo Bologna Primavera: i neroverdi potrebbero affidarsi a Russo per invertire la rotta delle ultime giornate. Sebbene non abbia segnato molto di recente, la sua propositività in campo è indiscutibile.

Russo è stato sfortunato sotto porta, ma le sue qualità rimangono un asset importante per la squadra. Per il Bologna, è probabile che si continui con il tandem Ravaglioli e Ebone in attacco. Questi due giocatori sono capaci di aprire gli spazi per i centrocampisti e contribuire alla creazione di opportunità da gol.

SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: LE QUOTE

Passiamo in ultima rassegna le quote relative alle diretta Sassuolo Bologna Primavera, grazie al bookmaker della Sisal: i neroverdi sono favoriti con un 1,66 sul loro segno, mentre la vittoria rossoblu è a 2,9. Il segno X invece è stato fissato a 2,3.











