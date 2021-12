Diretta/ Sassuolo Bologna (Primavera) streaming video tv: derby emiliano

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sassuolo Bologna, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Gran momento per il Sassuolo in risalita dopo un avvio di campionato molto complicato, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide di campionato contro Inter e Spal e proprio contro l’Inter hanno passato il primo dicembre scorso il turno di Coppa Italia, eliminando i nerazzurri ai calci di rigore.

Il Bologna perdendo in casa contro l’Atalanta è incappato invece nella terza sconfitta consecutiva, sempre subendo 3 gol e restando così da solo al penultimo posto in classifica, davanti al solo Pescara 2 lunghezze avanti all’ultimo posto. Il 29 maggio scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 l’ultima sfida disputata a Sassuolo, con i neroverdi che hanno battuto l’ultima volta i felsinei in casa con il 2-0 del 19 gennaio 2020.

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Pieragnolo, Paz, Mirando, Flamingo; Zenelaj, Aucelli, Daniels; Estevez, Arcopinto, Abubakar. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Mihai Amey, Stivanello, Raimondo, Rocchi, Corazza, Wieser, Pyythia, Paananen, Motolese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ricci di Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



