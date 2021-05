DIRETTA/ Sassuolo Bologna Primavera video streaming tv: i precedenti del derby

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: TESTA A TESTA

Verso il derby, scopriamo qualcosa in più anche sulla storia che ci accompagna alla diretta di Sassuolo Bologna Primavera. Si contano ben dieci precedenti dall’aprile 2013 ad oggi, comprese alcune sfide al Torneo di Viareggio come ad esempio quella degli ottavi di finale 2016, vinta per 5-4 dal Bologna ai calci di rigore. Per le statistiche però questo è uno dei tre pareggi, così come sono tre le vittorie del Sassuolo a fronte dei quattro successi del Bologna, che sarebbe dunque in vantaggio in questo testa a testa. Attenzione però: i rossoblù felsinei hanno vinto solamente una delle ultime sei partite disputate contro i cugini del Sassuolo, che stanno dunque ribaltando i rapporti di forza con il capoluogo regionale grazie al fatto che le tre vittorie sono arrivate tutte negli ultimi quattro derby. Ricordiamo in particolare la partita d’andata del campionato in corso, che è il precedente più significativo: sabato 20 febbraio scorso il Sassuolo andò a vincere per 0-1 in casa del Bologna e oggi cercherà il bis… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Genoa Ascoli Primavera (risultato finale 3-0): Grifone in scioltezza!

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bologna Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

Diretta/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2) Cortinovis non basta!

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA IN CORSA PER I PLAY OFF!

Sassuolo Bologna Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 maggio 2021, è il derby emiliano valido per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Per presentare la diretta di Sassuolo Bologna Primavera, diamo uno sguardo alla classifica, intrigante soprattutto per i padroni di casa del Sassuolo. I neroverdi infatti hanno 37 punti dopo l’ottimo pareggio di mercoledì sul campo della Sampdoria, sono noni ma ancora in corsa per un posto nei playoff e di conseguenza una vittoria sarebbe per loro molto importante per cercare un finale di campionato da grandi protagonisti.

Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 0-2): ancora decisivo Chibozo!

Le ambizioni sono minori per il Bologna Primavera, che nonostante la fresca sconfitta casalinga contro la Juventus ha 25 punti e dunque è messo bene per quanto riguarda la salvezza, che però non è ancora assicurata: un buon risultato nel derby emiliano sarebbe in tal senso un bel passo avanti per i rossoblù felsinei. Esigenze opposte dunque: chi uscirà più soddisfatto da Sassuolo Bologna Primavera? Ce lo dirà il campo…

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA

Eccoci infine giunti a scoprire anche le probabili formazioni di Sassuolo Bologna Primavera. Per i padroni di casa neroverdi modulo 4-3-3 con Zacchi in porta; difesa a quattro composta da Paz, Piccinini, Flamingo e Saccani da destra a sinistra; Artioli, Marginean e Mercati possibili titolari nel terzetto di centrocampo, così come le ali Oddei e Pinelli al fianco del centravanti Reda nel tridente d’attacco. Il modulo di riferimento potrebbe essere il modulo 4-3-3 anche per il Bologna Primavera: in porta Molla; difesa a quattro formata da Tosi, Annan, Milani e Montebugnoli; a centrocampo possibile terzetto con Farinelli, Grieco e Viviani; infine nel tridente d’attacco potrebbero esserci le ali Juwara e Rabbi in appoggio al centravanti Pagliuca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA