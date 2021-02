Diretta/ Sassuolo Bologna (Serie A) streaming video DAZN: ancora un derby emiliano

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sassuolo Bologna, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Ancora un derby emiliano per Sinisa Mihajlovic, secondo di fila in trasferta dopo quello in casa del Parma risoltosi con un’importantissima vittoria 0-3 per i felsinei. Nel mezzo, un pari interno che non ha di certo esaltato il tecnico serbo, con la squadra coinvolta in settimana in una polemica con i tifosi a causa di un video girato sul pullman rossoblu, che vedeva giocatori e staff abbandonarsi a qualche commento che irrideva i supporters. Ambiente instabile di cui proverà ad approfittare il Sassuolo, che dopo una frenata con 2 punti conquistati in 5 partite di campionato è riuscito a tornare alla vittoria domenica scorsa, battendo il Crotone in trasferta.

Successo che ha permesso ai neroverdi di consolidare l’ottavo posto in classifica e tenere vive le speranze di qualificazione europea, anche se al momento la squadra allenata da De Zerbi è lontana 6 punti dalle posizioni che valgono almeno l’Europa League o la Conference League.

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bologna sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale DAZN1, al numero 209 del loro decoder, ma dovranno essere clienti dell’emittente da almeno tre anni per assistere alle immagini. Trattandosi di un appuntamento DAZN, gli abbonati alla piattaforma potranno ovviamente visionare il match con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Torino Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dajcar, Renault, Ceresoli, Oliveri, Cittadini, Berto, Sidibe, Zuccon, Rosa, Vorlicky, Kobacki. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Sava; Portanova, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Greco; Horvath, Viuanni; Cancello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Sassuolo Bologna: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.30 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.35 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA