DIRETTA/ Sassuolo Bologna video streaming tv: rotondo 3-0 rossoblu all’andata

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Sassuolo Bologna hanno visto una vittoria a testa nel 2022. La gara d’andata di questa stagione è stata conquistata dai felsinei per 3-0 con le reti di Aebischer, Arnautovic e Ferguson mentre il ritorno della scorsa annata ha visto prevalere i neroverdi grazie alle reti di Scamacca (doppietta) e Berardi nel 3-1 chiuso dal rigore di Orsolini.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo Primavera (risultato finale 1-4): il derby è neroverde!

Nei precedenti giocati in casa del Sassuolo, il Bologna ha vinto come detto 3-0 ed è valso un successo che mancava dal 2017 quando lo squillo di Okwonkwo al novantesimo aveva risolto una partita fin lì bloccata sullo 0-0. Tra queste due vittorie bolognesi ci sono altrettanti pareggi e una vittoria del Sassuolo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Empoli Bologna (3-1) gol e highlights: i toscani tornano a respirare

SASSUOLO BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassuolo Bologna sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Sassuolo Bologna grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

SASSUOLO BOLOGNA: IN EQUILIBRIO!

Sassuolo Bologna, in diretta lunedì 8 maggio 2023 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano tra due formazioni che navigano in acque tranquille di classifica. Sassuolo sconfitto dalla Lazio nel turno infrasettimanale dopo che i neroverdi avevano scalato nelle precedenti settimane la classifica con vittorie importanti, come quella contro la Roma e quella contro la Juventus.

Diretta/ Empoli Bologna (risultato finale 3-1): successo fondamentale per i toscani

Anche il Bologna ha vissuto un momento di solidità ed entusiasmo, interrotto giovedì scorso con la caduta sul campo dell’Empoli, con i felsinei che possono comunque ancora lottare per l’ottavo posto con Fiorentina, Monza e Torino. All’andata rotonda vittoria per 3-0 del Bologna contro il Sassuolo, ultimo precedente tra le due squadre al Mapei Stadium datato 22 dicembre 2021, identico in quell’occasione il risultato in favore dei felsinei.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Bologna, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten, Ferguson; Orsolini, Barrow, Dominguez.

SASSUOLO BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA