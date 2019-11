Diretta Sassuolo Bologna/ Streaming video tv: derby emiliano! (Serie A)

Sassuolo Bologna, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia stasera, venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano con i felsinei a quota 12 punti e i neroverdi a 10, ma con una partita disputata in meno. Nelle ultime quattro partite disputate il Bologna ha ottenuto una vittoria contro la Sampdoria e per il resto solo sconfitte, una serie negativa che ha fatto compiere ai rossoblu un evidente passo indietro in classifica. Il Sassuolo nell’ultima trasferta di Lecce ha pareggiato 2-2 confermandosi duro a morire, ma resta ancora lontano dai livelli sperati con la difesa che è la terza peggiore della Serie A. Inoltre, i neroverdi non battono il Bologna tra le mura amiche da 6 anni, dall’ottobre del 2013.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Bologna sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app SkyGo la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Chiediamoci adesso quali dovrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Bologna per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Modulo 4-3-3 per il Sassuolo allenato da De Zerbi, che schiererà: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traore, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Boga. Risponderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Sassuolo Bologna la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.50, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.25 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 2.70. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.75 l’over 2.5 e quotato 2.10 l’under 2.5.



