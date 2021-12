Diretta Sassuolo Bologna/ Streaming video tv: match alla pari al Mapei (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA: DERBY EMILIANO!

Sassuolo Bologna, in diretta nel turno infrasettimanale valido per diciannovesima giornata di Serie A, andrà in scena mercoledì 22 dicembre alle ore 16.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi sono reduci dal pareggio in casa della Fiorentina, mentre i rossoblù dal brutto ko contro la Juventus, il terzo consecutivo. Entrambe le squadre devono ritrovare la vittoria per scalare la classifica, che al momento le vede esattamente a metà.

Il match sarà dunque un vero e proprio testa a testa: Sassuolo e Bologna hanno entrambe 24 punti a bottino. Ad essere in un momento migliore, tuttavia, è sicuramente la squadra di Alessio Dionisi, che è reduce da sei risultati utili. L’ultima sconfitta risale al 7 novembre, quando venne battuta dall’Udinese. Non può dire lo stesso la compagine di Sinisa Mihajlovic, che non vince dal match contro la Roma dello scorso 1 dicembre. I neroverdi hanno voglia di dare seguito alla striscia positiva, mentre i rossoblù hanno bisogno di riscattarsi.

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Sassuolo Bologna sarà disponibile in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti di tutte le partite di Serie A di cui sette in esclusiva ad ogni giornata. Gli spettatori abbonati all’emittente potranno vedere il match sui propri televisori connessi a Internet oppure in streaming su pc, tablet e smartphone tramite applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Diversi dubbi per i due allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Sassuolo Bologna. Alessio Dionisi dovrà fare a meno degli infortunati Romagna, Obiang e Djuricic. Nonostante le assenze, dovrebbe essere confermato il 4-3-3 della gara contro la Fiorentina, con qualche cambio. Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio davanti a Consigli; a centrocampo trio composto da Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; in avanti ancora Berardi, Scamacca, Raspadori.

Sinisa Mihajlovic non avrà invece a disposizione Kingsley e Schouten. I rossoblù dovrebbero schierarsi ancora con il 3-4-2-1. Difesa confermata con Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski. A centrocampo Skov Olsen (preferito a De Silvestri) Dominguez, Svanberg e Hickey. In avanti Soriano e Barrow a guardare le spalle ad Arnautovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Sassuolo Bologna, anche se come sottolineato la partita sulla carta è apertissima. In base alle quote offerte dall’agenzia Snai i neroverdi sono favoriti. L’1 è infatti quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,50 per il 2. Il pareggio è infine quotato a 3,70.

