DIRETTA SASSUOLO BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sembra proprio uno scontro tra Davide contro Golia quello che vedremo nella diretta di Sassuolo Brescia. Ma procediamo per gradi per capire perché affermiamo questo. I neroverdi sono la potenza di questo campionato, sia in ottica di reti segnati per partita che sono all’incirca 2, anche se nelle ultime tre partite questo dato si è abbassato a 1,8. Ma anche perché il Sassuolo guadagna l abellezza di 2,5 punti ogni sette giorni, un rullino di marcia davvero impressionante per la squadra di Carnevali. Il Brescia invece è una squadra più difensiva, lo possiamo intuire dal blocco più basso della Serie B con 21 metri di distanza dalla porta.

Però facciamo attenzione anche ai corner, perché nelle ultime cinque partite i lombardi hanno segnato due gol in questo fondamentale. Il Sassuolo però in tutta la serie cadetta ha subito solo 3 gol dagli sviluppi di calcio piazzato, andrà cosi anche oggi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Sassuolo Brescia dove vedremo insieme il commento live della patita che sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sassuolo Brescia, come seguire la partita

Come per tutte le partite della competizione anche per seguire la diretta Sassuolo Brescia è necessario connettersi a Dazn o collegarsi alla piattaforma streaming di Dazn.

Risultato scontato?

La diretta Sassuolo Brescia andrà in scena al Mapei Stadium e vedrà scontrarsi nella 26° giornata di Serie B due squadre che hanno vissuto un percorso opposto nella loro competizione, i padroni di casa non hanno mai avuto rivali durante tutto il campionato, sono al 1° posto con 58 punti e sono pronti a tornare in Serie A dopo una sola stagione nella categoria cadetta.

Gli ospiti invece hanno avuto qualche difficoltà aggiuntiva durante la stagione che li ha visti più volte cambiare l’allenatore, ora sono al 12° posto in classifica con 29 punti guadagnati senza rischiare di rimanere incastrati nella zona playout, ma neanche di poter entrare nei playoff. Il Sassuolo arriva alla partita da una vittoria 3-0 contro il Mantova, nel derby dell’Emilia, il Brescia invece arriva dal pareggio 0-0 in casa contro la Salernitana.

Formazioni Sassuolo Brescia, i probabili protagonisti

Per la diretta Sassuolo Brescia delle 15.00 i padroni di casa guidati dal tecnico Fabio Grosso dovrebbero scendere in campo con un 4-1-4-1 con Moldovan in porta, Paz e Doig gli esterni bassi con Lovato e Muharemovic come difensori centrali a completare il reparto, Ghion in mediana, Berardi e Laurienté sulle fasce, Boloca e Iannoni in mezzo al campo e alle spalle di Moro.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere con il 4-2-3-1 di mister Rolando Maran con Andrenacci tra i pali, Dickmann, Calvani, Adorni e Jallow in difesa, Bertagnoli e Bisoli in mediana, Borrelli unica punta supportato alle sue spalle da Olzer e D’Andrea sulle fasce e Juric come trequartista.

Scommessa Sassuolo Brescia, quote e pronostico finale

La diretta Sassuolo Brescia è una gara che dovrebbe avere un vincitore già scritto, i padroni di casa infatti sono nettamente favoriti sugli avversari per via del loro miglior posizionamento in classifica ma anche per il loro percorso più lineare durante tutto il campionato e per la presenza di grandi giocatori all’interno della rosa, gli ospiti proveranno a strappare qualche punto ma sarà sicuramente difficile, visto anche il gioco del tecnico che è più improntato sul non subire piuttosto che sulla fase offensiva.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal vediamo come la vittoria del Sassuolo è quotata a 1.53, la vittoria del Brescia è più alta a 6.25 mentre la quota intermedia è data al pareggio a 4.20