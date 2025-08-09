Diretta Sassuolo Brest streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei neroverdi (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA SASSUOLO BREST: AMICHEVOLE IN FRANCIA PER GROSSO

Lo stadio Francis Le Blé sarà la sede dell’ultima amichevole pre-campionato per i neroverdi emiliani di Fabio Grosso: potremo infatti seguire la diretta Sassuolo Brest oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025, con il fischio d’inizio che sarà in programma alle ore 18.00 nella città della Bretagna.

Parliamo della squadra che nello scorso campionato si è classificata al nono posto della Ligue 1, il Brest quindi non è riuscito a ripetere l’exploit del terzo posto (con qualificazione in Champions League) della stagione precedente, ma sicuramente si sta consolidando come una delle migliori realtà del calcio transalpino.

Di recente il Sassuolo ha recitato un ruolo simile nella nostra Serie A, la retrocessione del 2024 aveva spezzato il periodo positivo ma sotto la guida di Fabio Grosso è arrivato l’immediato (e meritato) ritorno nella massima categoria e allora gli emiliani lavorano per consolidarsi nuovamente a questi livelli.

Non sono mancati altri test sicuramente significativi, come il triangolare contro Bologna e Sudtirol quando ancora eravamo nel mese di luglio fino al pareggio di pochi giorni fa contro l’Empoli, mancava un tocco di calcio internazionale e allora ecco che oggi pomeriggio verrà colmata anche questa lacuna grazie alla diretta Sassuolo Brest…

SASSUOLO BREST IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Eccellente copertura per la diretta Sassuolo Brest in tv, dal momento che l’amichevole sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Calcio, canale 202 satellitare, con tutti i servizi ad esso associati per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BREST

Approfondiamo adesso il discorso relativo alle scelte dell’allenatore neroverde Fabio Grosso per la formazione titolare da schierare oggi pomeriggio in Francia. Dovrebbe essere il 4-3-3 il modulo tattico di riferimento per gli emiliani nelle probabili formazioni della diretta Sassuolo Brest, con un evidente punto di forza che dovrebbe essere costituito dal tridente d’attacco con Berardi, Pinamonti e Laurienté possibili titolari.

All’estremo opposto, dovrebbe invece essere Turati il portiere titolare del Sassuolo per l’amichevole trasferta a Brest; davanti alla sua porta, ecco i quattro difensori Paz, Romagna, Muharemovic e Doig, che potrebbero trovare posto dal primo minuto nella retroguardia emiliana proprio come Iannoni, Koné e Boloca nella linea di centrocampo, che immaginiamo a tre uomini per mister Grosso.