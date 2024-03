DIRETTA/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sassuolo Cagliari Primavera prende il via tra pochi minuti. Per i neroverdi il periodo è decisamente altalenante: due vittorie in trasferta e altrettante sconfitte interne, in precedenza però il Sassuolo aveva raccolto due successi a fronte di altrettanti pareggi e dunque il saldo di questo girone di ritorno è leggermente positivo con quattro affermazioni, due gare pareggiate e tre perse, quel che al momento basterebbe per qualificarsi ai playoff anche se naturalmente la corsa è ancora aperta e c’è tutto da giocarsi in queste otto giornate che restano.

Serie A, si salvi chi può/ Lotta per non retrocedere: Salernitana out, Frosinone in caduta (22 marzo 2024)

Il Cagliari è tornato alla vittoria dopo tre partite in cui aveva ottenuto due pareggi e una sconfitta; in generale nel girone di ritorno gli isolani non hanno fatto bene perché hanno perso quattro volte con tre pareggi e solo due partite vinte, l’ultima affermazione casalinga risale al 17 febbraio contro il Torino ma come detto il passo è peggiorato. Finalmente però siamo pronti a scoprire quello che succederà sul terreno di gioco in questo match: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti in campo, la diretta di Sassuolo Cagliari Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Roma Sassuolo (risultato finale 1-0): Viti si divora il pari! (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Sassuolo Cagliari Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, perciò sarà visibile in chiaro su Sportitalia. Per i più “Smart” sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Altro appuntamento con il calcio giovanile in questa diretta di Sassuolo Cagliari Primavera, sfida valevole per la 27esima giornata di campionato con il fischio di inizio fissato per oggi 30 marzo 2024 alle ore 13.00. I neroverdi si presentano in ottima forma, posizionati al quinto posto in classifica dopo una vittoria importante contro il Monza.

DIRETTA/ Monza Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): la ribalta Russo al 96'! (17 marzo 2024)

La squadra di casa cercherà di sfruttare il proprio momento positivo per ottenere un altro risultato positivo. Dall’altra parte, il Cagliari arriva alla sfida dopo aver sconfitto la Juventus, dimostrando di poter competere anche contro le squadre più preparate.

SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto analizziamo le probabili formazioni della diretta di Sassuolo Cagliari Primavera provando ad indovinare i possibili protagonisti del match: per i neroverdi ci si aspetta la conferma di Russo dopo la sua brillante doppietta nell’ultima partita contro il Monza.

La sua presenza sarà fondamentale per dare maggiore potenza offensiva alla squadra neroverde. Per il Cagliari Primavera, si prevede che Marcolini giochi sulla trequarti per supportare l’attacco della squadra. La sua versatilità potrebbe essere utile nel cercare di sbloccare la difesa avversaria e contribuire al gioco offensivo del Cagliari.

SASSUOLO CAGLIARI, LE QUOTE

Vediamo ora le quote della diretta di Sassuolo Cagliari Primavera grazie al sito della Snai: il segno 1 è quotato a 1,8 mentre il pareggio distinto dalla X è fissato a 2,2. La vittoria ospite invece porterebbe una moltiplicazione di 2,8 sull’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA