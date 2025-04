DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Sassuolo Cagliari Primavera, cerchiamo di capire insieme quali saranno i trend che andranno a decidere la partita. Partiamo da neroverdi, una squadra che cerca di avere il pallone tra i piedi ma non sempre ci riesce come vorrebbe come indicato dalla media del 47% di possesso palla da qui a inizio stagione. Questo ci porta anche a vedere il perché e possiamo capirlo guardando la percentuale sul 75% di passaggi completati, non molto rincuorante e spiega anche il motivo per cui i neroverdi fanno cosi fatica.

Il Cagliari invece preferisce puntare sull’atletismo e lo possiamo capire dai 9,6 km percorsi in media da ogni giocatire di movimento con spike di 11km quando si tratta dei laterali che sono anche i giocatori che mettono più cross pericolosi nell’area avversaria, abbiamo infatti 1,2 xA per laterale. Questo dovrebbe garantire una partita facile e ricca di emozioni, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Sassuolo Cagliari Primavera, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live! Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Sassuolo Cagliari Primavera? Allora potrete farlo gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming su cellulari o computer invece avrete due opzioni cioè applicazione e sito web.

SOGNO PLAYOFF PER I SARDI

Una partita ad alta quota con obiettivi molto ambiziosi in ballo. Sarà interessante assistere alla diretta Sassuolo Cagliari Primavera, ioggi domenica 27 aprile 2025 alle ore 13:00, si giocherà in casa degli emiliani.

Il Sassuolo è a 66 punti al terzo posto, tanti quanti l’Inter seconda che dunque salterebbe un turno di playoff. Bisognerà vedere se i neroverdi ce la faranno, magari dando continuità alla vittoria della scorsa giornata contro il Monza.

Il Cagliari è invece a quota 49, sognando i playoff che distanti 7 punti (Lazio a 54). Non sarà facile, ma sognare non costa nulla: dopo la vittoria della Coppa Italia di categoria contro il Milan, i sardi hanno messo a referto 4 punti tra Juventus (vittoria) e Genoa (pareggio).

FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

Il Sassuolo si disporrà con l’assetto tattico 4-3-2-1 con Scacchetti in porta, difesa a quattro composta da Parlato, Di Bitonto, Macchioni e Barani. A centrocampo spazio a Seminari, Tomsa e Frangella. Vedovati-Minta dietro a Moriano.

Il Cagliari Primavera invece opterà per il 3-5-2 con Iliev in porta, protetto da Pintus, Cogoni e Franke. Agiranno da esterni Grandi e Langella con Balde, Liteta e Marcolini con l’attacco a due centravanti come Achour e Trepy.