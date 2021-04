Diretta/ Sassuolo Cagliari (Primavera) streaming video tv: neroverdi in crescita

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Sassuolo Cagliari, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Enzo Ricci sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Continua a mostrarsi in crescita il Sassuolo che è riuscito nelle ultime sfide a riguadagnarsi un posto in zona play off in classifica, agganciando Juventus e Genoa a quota 26 punti tra il quarto e il sesto posto. Gli emiliani sono reduci da una fondamentale vittoria di misura contro il Torino, riscattando così il precedente scivolone di Empoli e confermando la propria candidatura per la post season.

Dopo una lunga serie sì il Cagliari è stato invece costretto a frenare nell’ultimo impegno disputato, rossoblu battuti dal Milan ma comunque ancora avanti di 4 punti in classifica rispetto alla zona play out, ovvero rispetto al Bologna quartultimo. Tra l’altro il ko in casa del Milan ha interrotto per i rossoblu un’imbattibilità in trasferta che durava da 5 partite consecutive.

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Ascoli Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Cagliari Primavera presso lo stadio Enzo Ricci. I padroni di casa allenati da Emiliano Bigica scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Vitale; Saccani, Ranem, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Marginean, Artioli, Mercati; Manara, Reda. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Agostini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Ciocci; Palomba, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kourfadilis, Conti, Cavuoti; Delpupo; Contini, Tramoni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Sassuolo Cagliari Primavera, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.80 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.60 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.70 volte quanto avrete deciso di puntare.



