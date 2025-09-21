Diretta Sassuolo Cagliari Primavera, streaming video tv: i sardi hanno iniziata molto male con tre sconfitte in quattro partite (21 settembre 2025)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA, ROSSOBLU IN TRASFERTA

Tra le due formazioni ci sono già quattro punti di distacco, in attesa di capire cosa accadrà dopo questa partita. La diretta Sassuolo Cagliari Primavera avrà finalmente inizio alle ore 13:00 di questa domenica 21 settembre 2025.

Il Sassuolo si è riscattato dopo la sconfitta contro la Roma grazie al 2-1 inflitto al Torino, portando così a casa la seconda vittoria in campionato dopo quella col Milan. L’esordio invece era stato un pareggio per 2-2 con la Juventus.

Più difficoltà invece per il Cagliari che ha messo i cascina appena tre punti in quattro turni di campionato vale a dire quelli ottenuti con la Lazio (vittoria per 1-0). Per il resto sconfitte senza segnare contro Napoli, Monza e Milan.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Sassuolo Cagliari Primavera potrà essere vista in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming bisognerà affidarsi, sempre gratis, all’applicazione o sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera si disporrà in campo con il 4-3-3 con Nyarko in porta, difeso da Campani, Sibiliano, Vezzosi e Benvenuti. A centrocampo Seminari, Tomsa e Frangella mentre in attacco Negri, Sandro e infine Kulla.

Per il Cagliari Primavera invece assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Kehayok, pacchetto arretrato formato da Nuvoli, Vergiu e Franke. Agiranno da esterni Marini e Grandi con SuleV, Liteta e Malfitano con Saddi e Mendy attaccanti.