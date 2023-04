DIRETTA/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Sassuolo Cagliari Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo match? Il Sassuolo Primavera nelle ultime tre partite ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, un rendimento altalenante che tuttavia si traduce in una classifica complessivamente ottima per i giovani neroverdi, dal momento che si contano 42 punti totali, frutto di undici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte fino ad oggi, tanto che la differenza reti del Sassuolo è saldamente in campo positivo (+7), a causa di 40 gol segnati a fronte dei 33 invece subiti.

Il Cagliari Primavera arriva a sua volta da una vittoria, un pareggio e una sconfitta sempre nelle ultime tre giornate, ma la sua classifica è senza dubbio assai più delicata. I rossoblù sardi infatti hanno raccolto finora appena 32 punti, i numeri dopo le prime ventisei giornate ci parlano di otto vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, con 33 gol segnati e 41 invece subiti, quindi una differenza reti che è di conseguenza negativa (-8). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Sassuolo Cagliari Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Cagliari Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

NEROVERDI FAVORITI!

Sassuolo Cagliari Primavera, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. Per i neroverdi il gioco si fa duro col sesto posto da difendere per l’accesso ai play off, con 2 lunghezze di vantaggio da difendere sulla Juventus settima, rimasta indietro anche dopo l’ultima sconfitta sul campo del Torino subita dal Sassuolo.

Il Cagliari viene da una vittoria spettacolare per 5-3 contro la Juventus ed ha compiuto un passo in avanti fondamentale verso la salvezza, anche se la zona play out è ancora distante solo 2 lunghezze e i sardi in questo finale di campionato dovranno continuare a guardarsi alle spalle. All’andata Cagliari vincente 4-2 sul Sassuolo, ultimo precedente in casa degli emiliani datato 5 marzo 2022 con secca vittoria per 2-0 dei neroverdi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Pieragnolo, Miranda, Loeffen, Cannavaro; Abubakar, Casolari, Kumi; D’Andrea, Bruno, Russo. Risponderà il Cagliari allenato da Matteo Battilana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











