Diretta Sassuolo Cagliari/ Streaming video tv: gli isolani sognano l’Europa (Serie A)

Sassuolo Cagliari sarà diretta dal signor Luca Pairetto ed è una delle sfide più interessanti della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, noto anche con il nome di “Città del Tricolore”. Le due compagini giungono allo scontro diretto con il morale alle stelle se escludiamo le vicende di Coppa Italia e ci riferiamo al solo campionato. I neroverdi, nell’ultimo turno, hanno infatti imposto il pareggio casalingo alla Juventus, prima squadra a riuscirci nella stagione corrente, e hanno totalizzato cinque punti complessivi nelle ultime quattro gare. I rossoblù, dal canto loro, hanno retto all’onda d’urto blucerchiata, piegandosi ma non spezzandosi sotto i colpi degli attaccanti della Sampdoria: sotto di 2 reti al 70’, gli isolani hanno trovato in Nainggolan e João Pedro i pilastri su cui edificare una rimonta epocale, impreziosita (e completata) dall’incornata di Cerri sotto la traversa in pieno recupero. Non di poco conto, per il Sassuolo (quattordicesimo a +4 sulla zona retrocessione), il problema dell’instabilità del proprio pacchetto arretrato, già battuto in 25 occasioni in queste prime quindici giornate di A. Cagliari quarto in graduatoria insieme alla Roma, a -2 dalla Lazio, e con 29 reti all’attivo (quarto miglior attacco del torneo).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Cagliari sarà garantita in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile in diretta satellitare su Sky Sport o mediante l’app Sky Go, dunque sarà un’esclusiva riservata ai soli abbonati a questa emittente che, in assenza di un televisore, potranno appunto seguire questa partita anche in diretta streaming video, utilizzando senza costi aggiuntivi dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

Per quanto concerne le formazioni di Sassuolo e Cagliari, tentiamo di ipotizzare le scelte dei due allenatori. Partendo dagli emiliani, Roberto De Zerbi confermerà l’adozione del 4-3-1-2, che dovrebbe vedere il ritorno tra i pali di Consigli, out contro la Juventus per un fastidio muscolare. Qualora l’estremo difensore ex Atalanta non dovesse recuperare, spazio ancora al giovane Turati, autore di un’eccellente prestazione contro i bianconeri. In difesa, da destra verso sinistra agiranno Toljan, Marlon, Romagna e Kyriakopoulos, mentre a centrocampo il trio Locatelli-Magnanelli-Duncan coprirà le spalle a Djuricic, schierato sulla trequarti. In attacco, infine, Boga e Caputo cercheranno di scardinare la retroguardia cagliaritana. A proposito di Cagliari: Rolando Maran disporrà i suoi uomini con un modulo speculare a quello dei neroverdi. In porta ci sarà ancora il 37enne brasiliano Rafael, coperto da Cacciatore, Pisacane, Klavan e Luca Pellegrini, quest’ultimo autore di due assist nel match di lunedì sera contro la Sampdoria. La linea mediana dovrebbe ritrovare Nández titolare dal primo minuto, accanto al playmaker Cigarini e al croato Rog. Nainggolan, invece, in posizione di trequartista, supporterà le offensive di João Pedro e Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico leggermente favorevole al Sassuolo, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,45, mentre il successo ospite paga 2,80. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,45. L’Under e l’Over 2,5 si attestano rispettivamente a 2,10 e 1,65. Secondo gli esperti, pertanto, spettacolo e gol sono assicurati.



