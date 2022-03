Diretta Sassuolo Cagliari/ Streaming video tv: rossoblù in ottimo momento (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Sassuolo Cagliari, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena sabato 5 marzo a partire dalle ore 10.30. È uno scontro diretto in zona play-off che vede i baby rossoblù favoriti. La squadra di mister Alessandro Agostini, infatti, si trova al secondo posto in classifica, dietro soltanto alla Roma, con una gara ancora da recuperare. La compagine di Emiliano Bigica, invece, nello scorso turno ha agguantato il sesto posto, che gli permetterebbe di approdare alla prossima fase del torneo.

Entrambi gli schieramenti sono dunque ambiziosi e arrivano da un buon momento. I baby neroverdi nell’ultima giornata hanno conquistato un successo netto (risultato finale 3-0) contro i pari età della Fiorentina. Una soddisfazione arrivata poco dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria contro l’Empoli. Ancora più entusiasti sono gli isolani, che arrivano da ben cinque risultati utili, di cui l’ultimo è rappresentato dalla vittoria casalinga contro i pari età della Spal (punteggio finale 4-2). Chi avrà la meglio? Soltanto il campo potrà dirlo, ma per tutte e due si tratta di una importante chance per dare continuità alle proprie prestazioni.

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Sassuolo Cagliari Primavera, in programma a partire dalle ore 10.30, sarà visibile in chiaro – non sarà dunque necessario alcun abbonamento – sul canale SoloCalcio di SportItalia, al numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non saranno tuttavia disponibili esclusivamente sui canali di Sportitalia, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA

I due allenatori, in occasione di Sassuolo Cagliari Primavera, valida per il ventiduesimo turno di campionato, intendono mettere in campo i loro uomini migliori per riuscire a portare a casa la posta in palio. Il tecnico neroverde Emiliano Bigica dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz; D’Andrea, Mata, Aucelli; Miranda, Samele, Toure. Il tecnico rossoblù Alessandro Agostini dovrebbe schierarsi a specchio, questo il possibile 4-3-3: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.



