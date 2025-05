DIRETTA SASSUOLO CARRARESE, NEROVERDI GIÀ IN A

Sarà molto interessante vedere questa gara, arrivati alla 36esima giornata di campionato. La diretta Sassuolo Carrarese vedrà infatti la capolista già aritmeticamente promossa sfidare i gialloblu in questo giovedì 1 maggio 2025 alle ore 19:30. Il Sassuolo vorrà dare il massimo nonostante come detto abbia già centrato l’obiettivo Serie A. I neroverdi hanno vinto le ultime due partite consecutive contro Modena e Cesena mentre sono usciti sconfitti dal Palermo.

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): grande colpo dei rossoblù! (27 aprile 2025)

La Carrarese è in grande forma e i playoff distano solamente 3 punti. Perciò tutto il lavoro fatto recentemente sembra spingere i gialloblu verso il sogno: pareggi con Sudtirol, Cittadella e Catanzaro più le vittorie con Bari e Sampdoria sono la dimostrazione.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO CARRARESE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Sassuolo Carrarese? Allora potrete farlo tranquillamente su Sky, naturalmente con abbonamento. Per quanto riguarda la diretta streaming invece avrete l’opportunità di seguire il match tramite l’applicazione su Sky.

DIRETTA/ Cesena Sassuolo (risultato finale 0-2): Klinsmann evita il tris! (Serie B, 25 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CARRARESE

Il Sassuolo scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Moldovan, protetto da Toljan, Muharemovic, Romagna e Doig. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Iannoni, Ghion e Mazzitelli. In attacco Berardi, Moro e Lauriente.

Il Carrarese risponderà invece con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Bleve, difesa composta da Illanes Minucci, Guarino e Imperiale. Agiranno da esterni Zanon e Cicconi mentre Zuelli, Schiavi e Cherubini saranno in mediana con Torregrossa e Finotto in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO CARRARESE

Il Sassuolo è favorito a 1.57 contro i 5.50 della Carrarese e i 4.10 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.

DIRETTA/ Carrarese Sampdoria (risultato finale 1-0): la decide Torregrossa! (Serie B, 25 aprile 2025)