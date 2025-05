DIRETTA SASSUOLO CATANZARO (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO!

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Sassuolo e Catanzaro sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i neroverdi ci riprovano da lontano con Romagna al 17′, così come il suo compagno di squadra Obiang fa anche al 21′. Nemmeno Lipani batte infine Pigliacelli intorno al 44′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sassuolo Catanzaro è un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio che la potranno seguire utilizzando un’iscrizione a DAZN. Gli abbonati potranno scegliere se vedere la gara in streaming sul sito o sull’applicazione ufficiali.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Sassuolo e Catanzaro è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a farsi pericolosi da calcio piazzato di Quagliata con deviazione di Bonini al 3′. I padroni di casa replicano calciando largo da fuori con Berardi al 7′. Ecco le formazioni ufficiali: SASSUOLO (4-3-3) – Satalino; Missori, Romagna, Muhamerovic, Doig; Ghion, Obiang, Lipani; Berardi, Skjellerup, Laurienté. Allenatore: Grosso. CATANZARO (3-5-2) – Pigliacelli; Scognamillo, Brighenti, Bonini; Compagnon, Pontisso, Ilie, Petriccione, Quagliata; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Sassuolo Catanzaro? Vediamole insieme prima del fischio iniziale del match. Il Sassuolo vanta una media realizzativa di 2.17 gol a partita, nettamente superiore rispetto all’1.36 del Catanzaro, che comunque si difende bene in termini di produttività. Le differenze emergono anche sul piano difensivo: il Catanzaro subisce meno, con una media di 1.25 reti incassate contro le 0.97 del Sassuolo. Questo equilibrio però non si riflette nei risultati: i neroverdi vincono nel 69.44% dei casi, mentre il Catanzaro si ferma al 27.78%, un dato che suggerisce una certa fragilità nel portare a casa i tre punti nonostante prestazioni generalmente solide.

Le statistiche relative agli Over mostrano come entrambe le squadre abbiano una spiccata propensione al gioco aperto: l’83.33% delle partite del Sassuolo vede almeno due gol, contro il 72.22% del Catanzaro. Anche il dato sull’Over 2.5 è favorevole ai neroverdi (52.78% contro 50%), a conferma di un attacco che produce con continuità. Il dato “entrambe a segno” è identico: 58.33%, suggerendo una discreta frequenza di match con reti da ambo i lati. Sul piano disciplinare le due squadre si somigliano: 72 cartellini totali per il Sassuolo, 80 per il Catanzaro, con una leggera prevalenza di ammonizioni per i giallorossi (media gialli 2.17 contro 1.94). Anche il numero di clean sheet è abbastanza simile: 15 per il Sassuolo, 11 per il Catanzaro. (agg. Gianmarco Mannara)

PER CONTINUARE LA FESTA

Si comincia venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 con la diretta Sassuolo Catanzaro. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia i padroni di casa proveranno a migliorarsi ulteriormente in campionato dopo aver già conquistato il campionato di Serie B e la relativa promozione diretta in Serie A. I neroverdi sono primi con ottantadue punti e non possono più essere raggiunti dal Pisa, anch’esso promosso ma indietro a quota settantadue, e c’è la possibilità di chiudere il torneo ancor più in alto magari festeggiando nuovi successi davanti ai loro tifosi.

Nel turno precedente gli emiliani sono stati rallentati sull’1 a 1 dalla Cremonese. I giallorossi non sono ancora aritmeticamente certi di poter disputare i playoff e cercare a loro volta di ottenere la promozione essendo adesso al sesto posto con quarantanove punti. I calabresi non possono permettersi di commettere due passi falsi consecutivi poichè il Cesena, il Modena, il Sudtirol e la Carrarese avrebbero ancora modo di prenderne la posizione vincendo oggi e nel recupero della trentaquattresima giornata.

SASSUOLO CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-3-3 con Moldovan, Toljan, Romagna, Lovato, Doig, Mazzitelli, Obiang, Iannoni, Berardi, Pierini e Laurentié non dovrebbe essere abbandonato dal tecnico Fabio Grosso se consideriamo quelle che sono le probabili formazioni dela diretta Sassuolo Catanzaro in merito ai neroverdi. Il modulo 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Scognamillio, Bonini, Situm, Petriccione, Pontisso, Pagano, Quagliata, Iemmello e Biasci sarà invece la soluzione adottata dai giallorossi guidati in panchina dal tecnico Caserta.

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO, LE QUOTE

Le varie agenzie di scommesse non sembrano avere grossi dubbi nell’indicare i padroni di casa come principali indiziati all’ottenimento del successo per quanto riguarda l’esito finale della diretta Sassuolo Catanzaro, a giudicare dalle quote emerse in questi giorni. Come ad esempio indicato da Sisal, la vittoria neroverde è fissata a 2.10 mentre i giallorossi hanno le stesse chances di pareggiare rispetto a quelle di far loro i tre punti in palio con i segni x e 2 quotati entrambi a 3.30.