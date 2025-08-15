Diretta Sassuolo Catanzaro streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Si divora il gol, il Sassuolo con la grande palla di Berardi a Laurienté. Il francese spara addosso al portiere ex Palermo Pigliacelli. Sulla respinta Fadera, il pallone. Sassuolo in vantaggio grazie all’ennesima magia di Berardi, che questa volta premia il terzino Doig.

Calciomercato Sassuolo News/ Ufficiale Idzes, al lavoro per un rinnovo e in mediana (9 agosto 2025)

Palla alle spalle della difesa ospite con lo scozzese che caccia al volo sulla chiusura non perfetta di Frosinini. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Comincia la partita tra Sassuolo e Catanzaro. Arbitraggio subito all’inglese con diversi interventi decisi sul pallone. Da sottolineare l’assenza di una prima punta per il Sassuolo. In campo Laurienté con Berardi e Fadera alle sue spalle. Ritmo alto per la formazione neroverde.

DIRETTA/ Sassuolo Brest (risultato finale 1-1), finisce in parità (oggi 9 agosto 2025)

Punizione di Berardi non sfruttata al meglio, non ci arriva Romagna. Contropiede con Berardi sempre troppo solo ma ancora una volta niente da fare: si chiude il Catanzaro. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sassuolo Catanzaro comincia: se i neroverdi sono favoriti, bisogna comunque rilevare che negli unici due precedenti, che sono quelli della passata stagione in Serie B, la squadra calabrese è rimasta imbattuta e anzi al Mapei Stadium era stata in grado di prendersi una vittoria. Certo, era l’ultima giornata del campionato e il Sassuolo era già ampiamente promosso; tuttavia per le statistiche viene registrata la vittoria del Catanzaro, che si era imposto con i gol, entrambi maturati nel secondo tempo, di Tommaso Biasci e Federico Bonini contro una capolista tutto sommato non troppo rimaneggiata.

DIRETTA/ Empoli Sassuolo (risultato finale 0-0): Pierini sfiora il gol (oggi 5 agosto 2025)

La partita di andata era stata disputata, curiosamente, alla prima giornata: Sassuolo Catanzaro insomma aveva aperto e chiuso il torneo di Serie B. Al Nicola Ceravolo era terminata 1-1: nel primo tempo Samuele Mulattieri aveva portato in vantaggio la squadra emiliana, Simone Pontisso aveva pareggiato in apertura di ripresa e al 95’ Armand Laurienté aveva sprecato la chance del colpo esterno sbagliando un rigore. Cosa succederà dunque nel trentaduesimo di Coppa Italia? Lo scopriremo insieme tra pochissimo, perché finalmente la diretta Sassuolo Catanzaro sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO CATANZARO: CURIOSITÀ PER GLI EMILIANI!

Sarà intrigante la diretta Sassuolo Catanzaro, una delle partite che rientrano nel programma dei trentaduesimi di finale per la Coppa Italia 2025-2026: al Mapei Stadium si affrontano due squadre che lo scorso anno erano avversarie in una Serie B dominata dai neroverdi di Fabio Grosso.

Il Sassuolo ha ottenuto il ritorno nel massimo campionato dopo una sola stagione, ha confermato il suo allenatore e adesso punta ovviamente ad aprire un nuovo ciclo: quello precedente era durato ben 11 anni, e già all’inizio la formazione emiliana era stata in grado di centrare una storica partecipazione in Europa League.

Attenzione però al Catanzaro, che nelle ultime due stagioni ha fatto benissimo: dopo aver dominato il girone di Serie C con il record di punti, i calabresi per due volte sono riusciti a qualificarsi ai playoff nel torneo cadetto e vogliono provare a fare il tris, ripartendo da Alberto Aquilani come allenatore.

Le buone esperienze precedenti ci dicono che l’ex centrocampista potrebbe confermarsi anche in questa piazza diventata esigente; intanto vedremo il suo esordio ufficiale nella diretta Sassuolo Catanzaro, della quale ora possiamo brevemente presentare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO CATANZARO

Per la diretta Sassuolo Catanzaro saremo su Italia 1, quindi la partita sarà mandata in onda in chiaro con l’alternativa della diretta streaming video tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CATANZARO

Non abbandona il fedele 4-3-3 Fabio Grosso, che nella diretta Sassuolo Catanzaro può già puntare sui migliori: Turati dovrebbe essere il portiere titolare, già ballottaggi in difesa con Muharemovic, Walukiewicz, Idzes e Candé a giocarsi le due maglie con Odenthal, poi ecco Yeferson Paz e Pieragnolo (o Doig) sugli esterni bassi. In mezzo al campo Lipani e Caligara ma anche Ismael Koné e Thorsvedt, poi davanti da capire se e come Laurienté sarà utilizzato – era in uscita ma per ora è rimasto – Domenico Berardi rimane la certezza al pari di Pinamonti rientrato dal prestito, ma attenzione alle carte Mulattieri e Agustin Alvarez.

Aquilani potrebbe adottare un modulo speculare, nel quale Pigliacelli sarebbe protetto da Bettella e Nicolò Brighenti; ecco poi Coriano e Gianluca Di Chiara da terzini, Petriccione che potrebbe ancora comandare la zona mediana in compagnia di Pontisso e Rispoli (qui al momento sono ancora in pochi), fino ad arrivare al tridente nel quale la curiosità riguarda soprattutto il tanto chiacchierato Liberali, che potrebbe anche agire da trequartista centrale in caso di 4-2-3-1. La certezza rimane Iemmello, poi tra gli esterni possiamo citare Seha e Alphadjo Cissé oltre a Favasuli arrivato dalla Fiorentina, le alternative in ogni caso non mancano.