Diretta/ Sassuolo Cesena Primavera, video streaming tv: chance per i neroverdi

DIRETTA SASSUOLO CESENA PRIMAVERA: PER LA ZONA PLAYOFF

Sassuolo Cesena Primavera, in diretta lunedì 13 marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Grossa occasione per i padroni di casa di accorciare la distanza dalla zona playoff contro un avversario pressochè certo della retrocessione, situato a -15 dalla zona playout.

Il Sassuolo è ottavo in classifica con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte. Striscia positiva per i neroverdi, che nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 sul campo della Fiorentina. Il Cesena, invece, è ultimo a quota 6 punti, raccolti attraverso una vittorie, tre pareggi e ben diciotto sconfittwe. Nell’ultimo turno è arrivato lo 0-0 contro il Torino.

SASSUOLO CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Cesena Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CESENA

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, è tempo di andare a disvelare le probabili formazioni della diretta Sassuolo Cesena. Partiamo dai neroverdi, in campo con il consueto 4-3-3: Zacchi, Martini, Cannavaro, Miranda, Pieragnolo, Abubakar, Casolari, Leone, Bruno, Russo, D’Andrea. Stesso modulo di gioco per i bianconeri: Galassi, David, Pieraccini, Manetti, Lepri, Lilli, Milli, Ghinelli, Carlini, Gessaroli, Denes.











