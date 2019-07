Diretta Sassuolo Ciliverghe Mazzano/ Risultato live: ennesima amichevole neroverde

L’amichevole Sassuolo Ciliverghe Mazzano si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 luglio: i neroverdi tornano dunque in campo per sfidare una squadra che fa parte del campionato di Serie D, altro “sparring partner” per proseguire nella preparazione estiva senza troppe pressioni. Gli emiliani sono tra le squadre che si sono radunate più tardi, ma poi hanno aperto un vero e proprio tour de force: subito due sgambate nella prima settimana, mentre l’ultima partita è quella che risale a venerdì e che è stata disputata contro il Sudtirol. Naturalmente Roberto De Zerbi farà ruotare i suoi giocatori provando a individuare quale possa essere la formazione migliore per quando la stagione ufficiale avrà finalmente inizio; mentre aspettiamo la diretta di Sassuolo Ciliverghe Mazzano possiamo anche studiare appunto quali potrebbero essere le scelte dell’allenatore dei neroverdi, che tra primo e secondo tempo potrebbe cambiare radicalmente il suo schieramento rispetto all’inizio della partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Ciliverghe Mazzano non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile seguire la partita amichevole nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete visitare senza costi le pagine ufficiali che la società neroverde mette a disposizione sui profili ufficiali presenti sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CILIVERGHE MAZZANO

Dunque per Sassuolo Ciliverghe Mazzano potremmo avere in campo una squadra emiliana di seconde linee, o presunte tali: proviamo a ipotizzare Satalino in porta con Marlon e Magnani a occupare il settore centrale di una difesa che sarà completata dai due laterali che potrebbero essere Toljan, uno dei nuovi arrivati, e Rogério. A centrocampo potrebbero così agire Hamed Traoré, riferimento centrale davanti alla difesa oppure anche spostato sulla mezzala, e magari Cassata che possono giocare con Broh arrivato dal Padova, o con Pinato che invece è reduce dalla buona esperienza con il Venezia. Ci sono davvero tanti nomi che potrebbero iniziare questa partita; così anche nel tridente offensivo, dove scalpitano in particolare Brignola e Pierini (mentre Federico Di Francesco è appena passato alla Spal) che potrebbero giocare come esterni, andando a supportare Babacar che si candida come prima punta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA