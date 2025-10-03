Analisi della diretta Sassuolo Cremonese, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è una storia brevissima per accompagnarci verso la diretta Sassuolo Cremonese Primavera, partita che vanta infatti solamente tre precedenti ufficiali, cominciando dalla partita negli ottavi della Coppa Italia Primavera 2023-2024, che fu vinta per 3-1 dai neroverdi emiliani. Nel Campionato Primavera 1 invece gli unici incroci sono quelli relativi allo scorso campionato, che hanno completato il tris di risultati diversi.

Fabio Cannavaro vola ai Mondiali 2026/ Sarà il nuovo allenatore dell’Uzbekistan (3 ottobre 2025)

Sabato 7 dicembre 2024 infatti la partita d’andata in Lombardia era terminata con la vittoria casalinga per 2-0 della Cremonese, mentre il ritorno è stato giocato in casa del Sassuolo mercoledì 19 febbraio scorso e ci ha dato un pareggio per 1-1. Insomma, la storia è equilibratissima verso la diretta Sassuolo Cremonese Primavera: una vittoria per parte più un pareggio, quattro gol segnati per parte, la differenza potrebbe farla il fattore campo dal momento che finora non ha mai vinto la squadra in trasferta, oggi pomeriggio sarà quindi favorito il Sassuolo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Fiorentina Sigma Olomuc (2-0)/ Gol e highlights: Piccoli-Ndour, +3 Pioli!

Diretta Sassuolo Cremonese streaming video, come seguire la partita in tv

La diretta Sassuolo Cremonese del Campionato Primavera scenderà in campo alle 14.30 e per tutti gli interessati alla competizione la sfida sarà disponibile per la visione grazie a Sportitalia che trasmette in chiaro tutte le partite della competizione sul canale 60 del digitale terrestre.

Neroverdi delusione della stagione

Dopo anni ai vertici del Campionato Primavera la diretta Sassuolo Cremonese manderà in campo i neroverdi in una situazione di classifica che non li vede ai primi posti e anzi addirittura lontani dalle posizioni valide per i playoff delle final four, dopo la sconfitta 3-0 in casa del Verona sono stati fermati sui 10 punti con cui hanno raggiunto l’ottavo posto avvicinandosi così all’obiettivo minimo della società emiliana, ovvero la partecipazione alla fase finale della competizione.

DIRETTA/ Fiorentina Sigma Olomouc (risultato finale 2-0): Ndour chiude i giochi (2 ottobre 2025)

Per i grigiorossi invece la stagione è fino ad adesso un totale fallimento visto che dopo le buone prestazioni e i playoff sfiorati dell’anno passato ora occupano il diciottesimo e penultimo posto in classifica con soli 3 punti, ottenuti da un’unica vittoria, dopo la sconfitta casalinga 0-1 con il Milan il numero di partite negative è arrivato a cinque e non sembra essere vicina alla fine.

Formazioni Sassuolo Cremonese, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni in campo nella diretta Sassuolo Cremonese del Campionato Primavera vedranno una conferma per quanto riguarda i neroverdi di Emiliano Bigica che nel suo 4-3-1-2 sceglierà Nyarko in porta, Campani, Macchioni, Vezzosi e Costabile in difesa, Weiss, Tomsa e Seminari a centrocampo, Frangella sulla trequarti e in attacco Kulla con Gabriele. I grigiorossi di Elia Pavesi invece vedranno maggiori modifiche anche se una conferma ci sarà, quella del modulo 3-5-2, Cassin sarà il portiere con Zilio, Prendi e Bassi come difensori, Gashi, Tessadri, Patrignani, Biolchi e Lickunas saranno i centrocampisti mentre Galli e Stefani gli attaccanti.

Sassuolo Cremonese, possibile risultato finale

Nonostante le difficoltà avute in diversi punti della stagione la diretta Sassuolo Cremonese dovrebbe vedere gli emiliani uscire con il pieno dei punti visto che affronteranno una squadra in grossa difficoltà e che non sta riuscendo ad essere pericolosa in fase offensiva, oltre che a tenere la porta inviolata. I grigiorossi devono quindi sperare di riuscire a mettere in campo una super prestazione e a sfruttare al massimo le poche occasioni che gli avversari potrebbero concedere, alla fine il risultato potrebbe anche vedere diversi gol per i padroni di casa che cercheranno così di riottenere la fiducia.