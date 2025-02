DIRETTA SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Fallo di Sandri, giallo per lui nonostante gli avversari chiedessero qualcosa di più. Ragnoli Galli è molto attivo ma niente da fare dopo lo scambio con il compagno. A terra Scacchetti, portiere del Sassuolo per aver preso un pestone sulla mano.

Scacchetti forse chiede il cambio, intanto mano fasciata. Si scalda il secondo portiere ma nessun cambio. Ragnoli Galli va giù ma non c’è nulla sullo scontro con Corradini. Prestazione sublime di Denis Prendi che sta recuperando tante palle a centrocampo. Finisce il primo tempo, parità dopo 45′. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida tra Sassuolo e Cremonese primavera. Le due formazioni sono alla ricerca di punti importanti per smuovere la classifica. Il Sassuolo vuole rimanere ancorato ai primi tre posti mentre i lombardi nel tentativo di allontanarsi dalle ultime posizione.

I primi 20 minuti sono piuttosto equilibrati con poche azioni sia da una parte che dall’altra. Faye non arriva al tiro e Zilio il suo piede, non ho trovato la porta con il pallone cash di molto fuori. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Sassuolo Cremonese Primavera, e c’è un dato davvero interessantissimo di cui parlare: abbiamo già riferito dei 21 gol in campionato di Giacomo Gabbiani, l’attaccante grigiorosso ha già superato le 20 marcature della scorsa stagione (nel campionato 2) ma soprattutto la rete realizzata alla Lazio, appunto la ventesima nel torneo, gli ha permesso di diventare solo il secondo calciatore a raggiungere tale cifra da quando è stato introdotto il girone unico, nel 2017. Sembra incredibile, e invece no: l’unico giocatore capace di toccare quota 20 era stto Zan Celar, che nel 2018-2019 segnò 28 reti con la maglia della Roma Primavera.

Curiosamente, lo sloveno ha poi giocato per la Cremonese in Serie B (40 partite e 4 gol, Coppa Italia compresa), poi ha fatto benissimo nel Lugano e oggi gioca nel Championship inglese con il Queen’s Park Rangers. Gabbiani ha disposizione altre 13 giornate per sorpassare i 28 gol di Celar: procedendo di questo passo l’obiettivo è vicino e per lui si prospetta un futuro luminoso, ora però il presente parla di una partita difficile per la squadra e dunque lasciamo che il campo ce la racconti, la diretta Sassuolo Cremonese Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA

Gli appassionati del calcio giovanile non rimarranno con la bocca asciutta e potranno vedere in tv da casa la diretta Sassuolo Cremonese Primavera su Sportitalia, ma potrete comunque grazie al cellulare seguire i vostri beniamini in diretta streaming video grazie a sito o applicazione.

SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA: NEROVERDI PER VOLARE!

La diretta Sassuolo Cremonese Primavera ci fa compagnia alle ore 17:00 di mercoledì 19 febbraio, e rientra nel quadro della 26^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: abbiamo una partita tra due squadre con classifica ben diversa e dunque obiettivi distinti, per il Sassuolo si tratta ovviamente di confermare lo scudetto vinto lo scorso anno e per il momento i neroverdi stanno rispettando le consegne, sono al terzo posto e hanno tutte le possibilità di vincere la regular season visto che la Fiorentina è lontana solo 4 punti, nel weekend poi è arrivato un colpo bello e importante battendo il Milan in trasferta.

La Cremonese aveva aperto il girone di ritorno con una straordinaria vittoria sulla Lazio, poi non ha più vinto ma se non altro si sta tenendo comunque lontana dai guai, in questo momento parliamo di 7 punti di vantaggio sulla zona playout e quindi un tesoretto che i grigiorossi possono provare a custodire da qui al termine del campionato. Certamente nella diretta Sassuolo Cremonese Primavera i neroverdi partono favoriti, ma noi vogliamo provare a capire come veramente andranno le cose perché potremmo sempre avere un risultato a sorpresa, mai una novità in questo torneo appassionante.

DIRETTA SASSUOLO CREMONESE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Sassuolo Cremonese Primavera Emiliano Bigica non rinuncia all’albero di Natale, Daldum insidia Sandro per il ruolo di centravanti mentre alle spalle Kevin Bruno e Knezovic dovrebbero agire sulla trequarti, a centrocampo invece ci sarà spazio per il trio composto da Frangella, Emerick Lopes e Seminari sia pure insidiato da Cardascio, difesa con Parlato e Tommaso Benvenuti a fare i due terzii, Scacchetti sarà il portiere e i centrali a comandare il reparto dovrebbero essere nuovamente Corradini e Di Bitonto.

Avremo una Cremonese Primavera che Elia Pavesi dispone con il 3-5-2: in difesa è squalificato Duca oltre a Bassi, quindi con Zilio e Pavesi si può abbassare Spaggiari a fare il braccetto. In porta va Sayaih, a centrocampo con Thiandoum e Lottici Tessadri potrebbe giocare uno tra Cantaboni e Roache mentre sugli esterni ecco Triacca e uno tra Tosi e Nagrudnyi, davanti naturalmente non si rinuncia a Gabbiani (già 21 gol) e per affiancarlo Ragnoli Galli potrebbe essere ancora favorito su Nouroudine Faye.